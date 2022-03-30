30.03.2022
Челябинский театр оперы и балет готовится к показу знаменитой «Пиковой дамы»
30.03.2022
В России ставка по льготной ипотеке вырастет до 12%
30.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
30.03.2022
Депутаты Магнитогорска приняли отчёт главы города
30.03.2022
Дмитрий Песков о переговорах в Стамбуле: Не можем констатировать каких-то прорывов
30.03.2022
Бот-консультант ответит на вопросы южноуральцев по выплатам на детей от трех до семи лет
Верховный суд России разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
29.03.2022
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022