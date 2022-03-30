Верховный суд России разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда, передаёт РАПСИ.

В суд с иском обратился Давид Чепечян, который попал в аварию с участием такого устройства. Он столкнулся с электросамокатом, в результате чего водитель самоката погиб, а по факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Нижестоящие инстанции признали электросамокат транспортным средством, с чем не согласился истец и дошёл до Верховного суда. По его мнению, к транспортным средствам должны быть отнесены лишь такие источники передвижения, на управление которыми законом предусмотрено получение специального права.

Однако Верховный суд в удовлетворении иска отказал.

В свою очередь выступивший ответчиком в суде представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

Ранее в МВД сообщали, что в России за девять месяцев 2021 года произошло более 400 ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, что на 51,27% больше, чем в 2020 году.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.