Владимир Путин заявил о задержках оплаты российских энергоносителей банками недружественных стран

Банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей, об этом сегодня, 14 апреля, заявил президент России Владимир Путин, передаёт «Интерфакс».

«Банки из этих самых «недружественных» стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь - подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», - заявил глава государства на совещании, посвящённом ситуации в нефтегазовом секторе.

Отказ от «ненадёжных» валют и юрисдикций Владимир Путин назвал стратегической задачей по обеспечению финансово-экономической безопасности страны. Российский лидер также сообщил, что самой острой проблемой для компаний топливно-энергетического комплекса сейчас является нарушение логистики экспортных поставок.

«Прошу сегодня отдельно рассказать о том, какие действия предпринимаются для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики», - отметил президент.

Напомним, что 31 марта Владимир Путин подписал указ о переводе расчётов за природный газ с «недружественными» странами на рубли. Согласно документу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок с первого апреля. В Евросоюзе сочли это нарушением действующих контрактов и способом обхода антироссийских санкций. Ряд западных стран взяли курс на отказ от российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.