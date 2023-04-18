18.04.2023
Доброта спасет мир: преподаватели и студенты из Коркино пришли на помощь приюту для собак «Я живой!»
18.04.2023
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)
18.04.2023
В Красноармейском районе ограничат движение транспорта на автодороге Р-254
18.04.2023
В Октябрьском районе задержаны браконьеры, убившие трех лебедей
18.04.2023
Искусственный интеллект нарисовал афишу для Камерного театра
18.04.2023
Жителей Челябинской области приглашают к участию в «Диктанте Победы»
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)
12.04.2023
Джон Паркер: Новый фашизм расползается по миру из Соединённых Штатов
11.04.2023
Четверо южноуральцев, попавших в плен, вернулись в Россию (видео)
10.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023