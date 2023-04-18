Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб национальной гвардии «Восток» (ВИДЕО)

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации, президент Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства прибыл в Херсонскую область на вертолете, затем на внедорожнике отправился в штаб группировки войск «Днепр».

В ходе совещания в штабе обсуждалась ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. Президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Также глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы, которая, по его словам, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи». Святыня представляет собой икону-складень с образом Спаса Нерукотворного.

После Владимир Путин отправился в Луганскую народную Республику, где посетил штаб национальной гвардии «Восток». Верховный Главнокомандующий принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Рабочие поездки Владимира Путина в штабы на херсонском направлении и в ЛНР заранее не готовились, отмечают в Кремле

Напомним, 19 марта Владимир Путин побывал в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Тогда же глава государства посещал Ростов-на-Дону, где провел совещание и заслушал доклады военачальников в штабе специальной военной операции.