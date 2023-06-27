Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств

Президент РФ Владимир Путин после выступления со вторым обращением 26 июня 2023 года провел рабочее совещание с участием руководителей силовых ведомств, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие Генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель администрации президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Президент поблагодарил руководителей силовых ведомств за проделанную работу в течение прошедших нескольких суток. «Я собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких суток», - обратился к собравшимся глава государства.

На совещании обсудили ситуацию, которая сложилась на данный момент времени. Кроме того, глава государства отметил, что необходимо поговорить о задачах, «которые перед нами стоят, в результате анализа тех событий, которые произошли в стране».