26.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 июня (18+)
26.06.2023
По факту получения травмы маленьким челябинцем в Арт-сквере возбуждено уголовное дело
26.06.2023
Челябинская область отправила эшелон с призывниками в войска Восточного военного округа
26.06.2023
Регоператора капремонта Челябинской области проверяют УФАС и правоохранители
26.06.2023
Медработник из Озерска продала машину, чтобы отдать деньги мошенникам
26.06.2023
Из питьевого источника Златоуста достали мертвого лося
Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств
Президент предложил силовикам проанализировать произошедшие события и обсудить задачи
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
24.06.2023
И. о. спикера и лидеры фракций Заксобрания Челябинской области призвали поддержать президента
24.06.2023
Текслер: «Обстановка в Челябинской области стабильная»
24.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023