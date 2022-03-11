11.03.2022
Минсельхоз Челябинской области просит оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара
11.03.2022
Россия запросила созвать Совбез ООН для обсуждения американских разработок биооружия
11.03.2022
Очень нужна помощь: в Челябинске отчаянно сражаются за жизнь два маленьких бездомных щенка
11.03.2022
Владимир Путин согласился привлекать добровольцев с Ближнего Востока к участию в спецоперации на Украине
11.03.2022
Уголовное дело в отношении главного инженера водоканала Копейска направлено в суд
11.03.2022
«Лица Сферума»: второй сезон
Владимир Путин согласился привлекать добровольцев с Ближнего Востока к участию в спецоперации на Украине
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022