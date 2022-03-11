Владимир Путин согласился привлекать добровольцев с Ближнего Востока к участию в спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину. Инициативу сегодня, 11 марта, озвучил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в режиме видеоконференции. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24». Комментируя предложение министра, Владимир Путин сообщил, что российские власти должны помочь перебраться в зону боевых действий тем, кто хочет оказать помощь жителям Донбасса.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — заявил Владимир Путин.

Глава государства при этом отметил, что западные страны не скрывают сбора наёмников для участия в конфликте — делают это «в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права».

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ведомство поступает огромное количество заявок от граждан разных стран для участия в «освободительном движении». Так, например, из стран Ближнего Востока на помощь ДНР и ЛНР готовы приехать более 16 тысяч добровольцев.

Напомним, что 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев вступать в ряды территориальной обороны ВСУ для «борьбы с российской агрессией». 3 марта украинский лидер сообщил, что желание вывевать на стороне Украины изъявили 16 тысяч граждан иностранных государств.