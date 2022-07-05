Военная связистка ВСУ отказалась служить киевской хунте

В Луганской народной республике распространили видео интервью с бывшей связисткой 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Надеждой Симоновой. Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко поясняет, что женщина вместе с сыном перебралась на освобождённую территорию, в Мелитополь, чтобы увидеться с мужем. Он тоже служил в украинской армии, но 14 марта сдался в плен. Российские военнослужащие помогли Надежде и её сыну пересечь линию фронта и обеспечили их всем необходимым.

- Я хотела просто покинуть воинскую часть и всеми правдами и неправдами перебраться на российскую территорию. Но я понимала, что так просто не выйдет, потому что для людей, которые так делали, всё плохо заканчивалось. Я уволилась и, оставаясь на связи с ребятами из России, рискуя, приехала в город Мелитополь. Я хочу обратиться к жёнам и матерям украинских военнослужащих: убедите своих мужчин, что это не их война. Нет ничего хуже, чем жить в неведении, и уж тем более потерять любимого человека, который стал жертвой преступных приказов, - говорит Надежда Симонова.