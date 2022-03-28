Военнослужащий ВСУ: Прочитав листовку, я решил сдаться в плен»

«Огонь огнём не потушишь,» – такое заявление сделал военнослужащий ВС Украины, добровольно сложивший оружие.

Собкор ИА «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко передает со ссылкой на пресс-центр ЛНР заявление пленного военнослужащего о том, что побудило его сдаться в плен.

"В районе Северодонецка шли бои, наше руководство бросило нас, как пушечное мясо, прилетели снаряды с листовками, я увидел, что город в окружении, и решил бросить оружие и сдаться.

Рекомендую так поступать всем солдатам и офицерам ВСУ", -прокомментировал свое решение военнослужащий 24-ой бригады ВСУ Александр Кривонир.