Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
20.05.2022

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы активно обсуждают в социальной сети бабушку со знаменем Победы – такое патриотическое г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России создадут новое Общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет ор
20.05.2022

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по водному поло среди девушек не старше 18 лет.
20.05.2022

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военный аналитик из США Скотт Риттер, видео с которым разместил в Телеграмм канал Readovka, дает
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Другое мнение

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.05.2022

В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2022

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

Французский волонтер, бывший военный Адриен Боке вернулся с Украины, куда он ездил с гуманитарной миссией, с вопросами к своему президенту. Главный вопрос, как сообщают РИА Новости, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка «Азов» (запрещен в России, признан экстремистским – ред.).

"Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?" — заявил в эфире Sud Radio Адриен Боке.

Экс-военный высказал мнение, что, пользуясь западным оружием, которое получило ВСУ, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что две трети военных во Франции возмущены поставками западного оружия неонацистам Украины.

Напомним, 24 февраля текущего года Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.  Цель - освободить Донбасс, население которого подвергается геноциду со стороны киевского режима.

Новости сюжета: Спецоперация на Украине
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20.05.2022

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музе
20.05.2022

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы активно обсуждают в социальной сети бабушку со знаменем Победы – такое патриотическое г
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России создадут новое Общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена». Оно будет ор
20.05.2022

На смену Пионерии придёт «Большая перемена»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Нижнем Новгороде завершилось первенство страны по водному поло среди девушек не старше 18 лет.
20.05.2022

Юниорская команда «Уралочки» стала серебряным призером первенства России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Военный аналитик из США Скотт Риттер, видео с которым разместил в Телеграмм канал Readovka, дает
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
20.05.2022

Другое мнение

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину
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20.05.2022 12:45

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20.05.2022 12:40

Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО

20.05.2022 12:38

Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы

20.05.2022 12:07

Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона

20.05.2022 12:05

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20.05.2022 11:24

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20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

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18.05.2022 14:47

В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом