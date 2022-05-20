Французский волонтер, бывший военный Адриен Боке вернулся с Украины, куда он ездил с гуманитарной миссией, с вопросами к своему президенту. Главный вопрос, как сообщают РИА Новости, почему Париж поставляет оружие неонацистам из полка «Азов» (запрещен в России, признан экстремистским – ред.).

"Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?" — заявил в эфире Sud Radio Адриен Боке.

Экс-военный высказал мнение, что, пользуясь западным оружием, которое получило ВСУ, неонацисты из "Азова" легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Он также предположил, что лично французский лидер осознает неоднозначность сложившейся ситуации. При этом он подчеркнул, что две трети военных во Франции возмущены поставками западного оружия неонацистам Украины.

Напомним, 24 февраля текущего года Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Цель - освободить Донбасс, население которого подвергается геноциду со стороны киевского режима.