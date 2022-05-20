20.05.2022
В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку
20.05.2022
Челябинцев ждут «Любовные песни» и «Вальпургиева ночь» от соседей
20.05.2022
По требованию прокуратуры в Каслях прикрыт нелегальный дом для престарелых
20.05.2022
Команда ММК завоевала «бронзу» всероссийского фестиваля ГТО
20.05.2022
Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы
20.05.2022
Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона
Волонтер из Франции задает Макрону неудобные вопросы
20.05.2022
Челябинцы благодарят земляков за бабушку со знаменем Победы
20.05.2022
Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину
20.05.2022
Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»
19.05.2022
НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»
Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске
19.05.2022
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022