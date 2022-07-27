Вояки из Львова сдались в плен и не жалеют об этом

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко продолжает приводить примеры безграмотного руководства армией украинского государства и тупости командующих ВСУ. По его сообщениям, опубликовано очередное видео от народной милиции ЛНР, на котором можно увидеть признания Степана Яснинского из Львовской области. Военнослужащий 24 бригады Вооружённых сил Украины выходил из окружения в населённом пункта Волчеяровка вместе с товарищем. Сослуживец подорвался на мине, и солдаты решили сдаться в плен Вооружённым силам РФ.

– Мы тупо мясо, так как нами руководит рядовой состав. Нет ни офицеров, ни прапорщиков, нет никого, – говорит Степан.

Под Волчеяровкой он принял единственное правильное решение, сохранив жизнь и себе, и раненому товарищу.

– О сделанном выборе не жалею! – заявил Степан Яснинский.