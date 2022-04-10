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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганскую Народную Республику сегодня, девятого апреля, была доставлена очередная партия гумани
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.04.2022

В ЛНР пришла очередная партия гуманитарной помощи из России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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10.04.2022 13:16

ВСУ в районе Рубежного вновь подорвали цистерну с азотной кислотой

Раз за разом Украинские вооруженные силы превращаются в террористов, которые преследуют цели как можно сильнее нанести ущерб инфраструктуре городов и поселков своей страны, уничтожить как можно больше мирного населения, посеять страх и хаос, безысходность. В Сирии террористы использовали ту же методику, разработанную их западными покровителями.

Вот что рассказали собкору  агентства «Урал-пресс-иноформ» сотрудники народной милиции ЛНР:

"Так, сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду. Накануне, пятого апреля, боевики уже совершили аналогичный подрыв  цистерны с опасными химикатами, в результате чего зараженное облако некрыло территории в районе поселка Кудряшовка.

Чтобы оправдать эти преступные террористические действия, украинские СМИ активно распространяют лживую информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений народной милиции ЛНР.

Данные действия террористов могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Напоминаем, что в резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака. Их подрыв нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов,  таких как Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживает более 300 тысяч мирных граждан".

Учитывая целенаправленные действия государства Украины, направленные против собственного народа, следует считать все военные формирования Украины террористическими. Им придется ответить за свои преступления против человечности.

Автор: Михаил Бондаренко
ЛНР
Украина
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В Луганскую Народную Республику сегодня, девятого апреля, была доставлена очередная партия гумани
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.04.2022

В ЛНР пришла очередная партия гуманитарной помощи из России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашен
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
09.04.2022

МВД России, ДНР и ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.04.2022

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  • +7 906-869-79-01
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09.04.2022 18:03

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09.04.2022 17:28

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09.04.2022 17:02

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В Челябинской области детей бесплатно привьют от клещевого энцефалита

07.04.2022 12:39

В Челябинске состоится первый окружной чемпионат по хоккею в валенках «Профсоюзы на льду»

07.04.2022 12:38

Роспотребнадзор по Челябинской области дает неблагоприятный прогноз по клещам

07.04.2022 12:36

За сутки заболело ковидом 429 южноуральцев, выздоровело 570, умерло восемь

07.04.2022 12:28

Врач-инфекционист предупредил о начале сезона клещей

07.04.2022 12:14

Юбилейная весна Озёрского «Золотого петушка» и Сергея Гальперина

07.04.2022 12:09

Спасибо Крыму за сохранение исторической памяти: южноуральская делегация - под большим впечатлением от автопробега

07.04.2022 12:07

Более двух миллиардов рублей выделено на горячее питание школьников Челябинской области

07.04.2022 11:33

Челябинский депутат-металлург материально помог социальному проекту

07.04.2022 11:31

В Челябинской области 145 организаций уведомили о сокращении почти 1,7 тысячи работников

07.04.2022 11:29

Из челябинских аптек пропало жизненно необходимое лекарство «Карбамазепин»

07.04.2022 11:05

Жителя Магнитогорска, по вине которого погибла женщина после взрыва газового баллона, оставили на свободе.

07.04.2022 10:59

Челябинца будут судить за хищение денег микрофинансовой организации