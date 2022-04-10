Раз за разом Украинские вооруженные силы превращаются в террористов, которые преследуют цели как можно сильнее нанести ущерб инфраструктуре городов и поселков своей страны, уничтожить как можно больше мирного населения, посеять страх и хаос, безысходность. В Сирии террористы использовали ту же методику, разработанную их западными покровителями.

Вот что рассказали собкору агентства «Урал-пресс-иноформ» сотрудники народной милиции ЛНР:

"Так, сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду. Накануне, пятого апреля, боевики уже совершили аналогичный подрыв цистерны с опасными химикатами, в результате чего зараженное облако некрыло территории в районе поселка Кудряшовка.

Чтобы оправдать эти преступные террористические действия, украинские СМИ активно распространяют лживую информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений народной милиции ЛНР.

Данные действия террористов могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Напоминаем, что в резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака. Их подрыв нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов, таких как Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживает более 300 тысяч мирных граждан".

Учитывая целенаправленные действия государства Украины, направленные против собственного народа, следует считать все военные формирования Украины террористическими. Им придется ответить за свои преступления против человечности.