Южноуральский бизнес указал Мишустину и Набиуллиной на проблемы с получением льготных кредитов

Меры государственной финансовой поддержки предпринимателей в период пандемии по новой коронавирусной инфекции требуют серьезной корректировки. Если механизм предоставления льготных кредитов не будет доработан ближайшее время, то многим малым и средним предприятиям грозит банкротство и закрытие. Об этом говорится в письме Челябинского областного отделения “Опоры России” председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Как сообщает пресс-служба организации, проблемные моменты были выявлены после проведения мониторинга качества предоставления зарплатных кредитов и кредитных каникул южноуральским МСП. В опросе приняли участие как представители бизнеса, так и банки. Всего около 300 организаций.

Бизнес указывал на затягивание банками процесса рассмотрения кредитных заявок вплоть до двух месяцев и отсутствие регламентированной работы сотрудников финансовых организаций. Поступали жалобы на отсутствие ограниченного перечня документов для оформления льготного кредита. Несмотря на предоставление документов по списку, запрашивались новые, что затягивало время рассмотрения кредитной заявки. Также сообщалось о недостаточном уровне информированности о порядке предоставления и получения льготных мер финансовой поддержки бизнеса.

Предприниматели отмечали, что программа льготного кредитования не позволяет подавать заявки сразу в несколько банков. Отправить документы в другой банк можно только после получения отказа в первом. В результате бизнесу отказывали в кредите по причине завершения программы льготного кредитования либо исчерпания кредитных ресурсов.

“С подобной ситуацией столкнулась предпринимательница из села Ольховка. В середине июня женщина подала заявку на льготный кредит в один из банков и только в конце августа получила отказ в кредитовании, - рассказывает председатель Комитета по финансовым рынкам ЧОО “ОПОРА РОССИИ”, член экспертного Совета Госдумы РФ по небанковским кредитным организациям Елена Фасахова. - Решить проблему можно созданием единой автоматизированной программы, позволяющей подавать заявки на льготные кредиты сразу в несколько банков. В случае одобрения необходимо предоставить право предпринимателю самостоятельно выбрать, где ему удобно взять кредит”.

В свою очередь, банки отмечали отсутствие единой автоматизированной программы для всех финансовых организаций, адаптированной для выдачи льготных кредитов предпринимателям, а также невозможность получения необходимой на сайте Федеральной налоговой службы РФ.

Для решения проблем было предложено закрепить на законодательном уровне обязанность банков аргументировать отказы, регламентировать порядок работы банковских служащих по льготному кредитованию, составить ограниченный перечень документов для предоставления в банк, создать единую автоматизированную систему льготного кредитования, позволяющую подавать заявки сразу в несколько банков. Также бизнес выступил за увеличение кредитных лимитов и улучшение информированности банков и предпринимателей о мерах финподдержки.

“Проведенный мониторинг позволил выявить системные проблемы, с которыми столкнулся не только бизнес, но и банки в момент реализации программы льготного кредитования. Результаты мониторинга важны в данный момент, так как мы не знаем, когда закончится пандемия, а бизнес уже сейчас находится под присмотром банков. И если предприниматели не смогу сохранить численность своих компаний до конца года, то полученные кредиты они будут обязаны вернуть обратно. Поэтому уже сегодня важно исключить все риски для предпринимателей от разорения и массового банкротства, устранить существующие барьеры при взаимодействии банков и бизнеса”, - считает Елена Фасахова.