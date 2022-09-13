За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги

В ходе боёв на Донбассе в плен к бойцам Народной милиции ЛНР продолжают попадать украинские солдаты. Один из них – военнослужащий ВСУ из подразделения «Айдар» Степан Белокий. Нашему собственному корреспонденту в Луганске Михаилу Бондаренко удалось пообщаться с бойцом, которого покалечили собственные «побратимы». Он рассказал о том, что происходит, когда кто-то отказывается воевать в украинской армии, и что с таким человеком могут сотворить его же товарищи.



– До армии я трудился управляющим на бетонном заводе, потом продавцом. Когда я отказался воевать, пришли люди в масках, забрали в подвал – нас таких было двое. В подвале нас пытали, прострелили ноги. Очнулся я, когда уже несли на носилках, – описывает Степан методы «патриотического воспитания» в ВСУ.

– Чего от тебя хотели добиться?

– Наверное, чтобы воевал дальше.

– Тебя вытащили военнослужащие Народной милиции ЛНР. Какое отношение было к тебе?

– Накормили, перебинтовали, сигарет дали. По-человечески отнеслись.

– Какой в ВСУ сейчас морально-психологический дух? Как насчёт материального обеспечения?

– Много «трёхсотых». На зиму у нас ещё одежды нет, многие хотят домой.

– Что бы ты мог передать своим сослуживцам из украинской армии?

– Пусть все возвращаются домой живыми и здоровыми.