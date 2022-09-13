13.09.2022
Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
13.09.2022
В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район
13.09.2022
Шесть ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 8 месяцев 2022 года
13.09.2022
Аферист из Магнитогорска оставил новобрачных из Екатеринбурга без обручальных колец
13.09.2022
Сотрудники ГИБДД не пропустили в Челябинск машину с наркосбытчиком
За отказ воевать украинским солдатам простреливают ноги
09.09.2022
Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь
02.09.2022
Янус Путконен: Украина – «чёрная дыра» Запада
02.09.2022
Пушилин: Мы обязаны освободить все русские города
01.09.2022
Владислав Дейнего: Украина перешла красную черту, нам с ней не по пути
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022