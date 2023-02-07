Запад должен остановить применение химоружия неонацистами в Донбассе – Миронов

Запад должен остановить применение химоружия в Донбассе, в противном случае террористическая тактика распространится на весь мир, заявил лидер партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химического оружия на артёмовском и угледарском направлениях.

«Запад может сколько угодно закрывать глаза на дроны неонацистов, напичканные химоружием, но там должны понимать, что тем самым они легализуют этот бесчеловечный способ борьбы. Поэтому завтра такие беспилотники могут атаковать их граждан и объекты по всему миру. Пусть задумаются об этом, когда снова захотят проигнорировать чудовищные преступления киевского режима», – сказал Сергей Миронов.