Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая

Росавиация вновь продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Пассажирам, которые не по своей вине не смогли совершить поездки по стране или за рубеж, будет возвращена полная стоимость авиабилетов.

Временно неработающие аэропорты получат субсидии на восстановление финансового баланса, авиакомпании - субсидии на поддержку операционной деятельности.

Росавиация приступает к отбору авиаперевозчиков в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле-октябре текущего года, сообщили в ведомстве. Всего в рамках данной государственной поддержки из федерального бюджета РФ авиакомпаниям России будет предоставлено 100 миллиардов рублей.

«Предполагается ежемесячная выплата субсидий за каждый выполненный авиакомпаниями пассажирокилометр на внутренних воздушных линиях. Согласно правилам, за каждый пассажиро-километр выделяется 1,11 рубля, при этом в формуле расчета субсидии действуют понижающие коэффициенты. Ожидаемый пассажирооборот при этом должен составлять не менее 90% от показателя за тот же период 2021 года», - пояснили в Росавиации.

Заявки на участия в отборе принимаются с 19 мая по 13 июня 2022 года. Определение победителей – до 21 июня 2022, авиакомпании будут должны заключить соответствующее соглашение с Росавиацией до 15 июля 2022 года.

Выплаты субсидий за перевозки авиакомпаний внутри России в апреле и мае по результатам отбора планируются в июле 2022 года.

Субсидия будет перечисляться ежемесячно или за несколько месяцев сразу. В результате предоставления средств перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 90 миллиардов пассажиро-километров.

Отбор проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Подать заявку.