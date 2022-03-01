Зеленский оценил итоги переговоров с Москвой

Украина пока не получила от переговоров с Россией желаемого результата, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, передаёт «Интерфакс»

«Пока у нас нет такого результата, который мы хотели бы получить. Россия заявила свои позиции, от нас прозвучали встречные пункты - чтобы завершить войну. Некоторые сигналы мы получили. Когда делегация вернётся в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», - сказал Зеленский.

Переговоры России и Украины накануне, 28 февраля, длились около пяти часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что стороны договорились продолжить процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.