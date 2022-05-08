Жизнь и смерть в Рубежном

Специальный корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко седьмого мая доставил в Рубежное (город в Луганской Народной Республике) медицинскую гуманитарную помощь.

«Обещание, данное Евгению Косовских в Челябинске, я выполнил, его помощь, как никогда, понадобилась в трудное время. Напомню, в городе Рубежном находятся, приблизительно, еще около семи-восьми тысяч человек – гражданское население», - уточнил Михаил Бондаренко (с доктором Женей - так называют основателя некоммерческой организации «Другая медицина», известного своими добрыми делами, - он встретился в Челябинске 26-го апреля; в такое сложное для Донбасса и жителей Донецкой и Луганской Народных республик время Евгений не остался в стороне и вызвался им помочь, оказав гуманитарную помощь лекарственными препаратами и средствами гигиены, дезинфекции. Всю помощь он передал Михаилу).

Въезжая в город и общаясь с бойцами народной милиции ЛНР, стоящими на блокпостах, спецкор «Урал-пресс-информа» выяснил, где сейчас находится фельдшерский пункт: больница, как таковая, уже отсутствует, врачей в городе нет - Михаил отправился в школу, где встретил фельдшера Василия.

Василий – местный: уроженец Рубежного. Он руководит медицинской помощью, оказывает доврачебную и первую неотложную помощь, насколько ему позволяет квалификация. В команде Василия еще два человека: фармацевт и девушка, едва закончившая медицинский колледж, но уже оперировавшая гражданских с ранениями.

В общем, обстановка в городе очень тяжелая.

В фельдшерском пункте Михаил Бондаренко повстречал двух ребят из МЧС ЛНР. Это старший прапорщик Андрей Кузнецов и Марк Калячко – по словам Михаила, очень смелые, бесстрашные, самоотверженные. Занимаются они тем, что, объезжая город, убирают тела умерших людей с улиц, из домов и хоронят их в братской могиле.

Сотрудники МЧС показали Михаилу списки убитых вооруженными украинскими нацистами местных жителей. В основном причиной смерти людей становились осколочные ранения, но были в Рубежном и те, у кого элементарно не выдерживало сердце.

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«После общения с Андреем и Марком я услышал, что мэр Рубежного Сергей Хортев находится поблизости, и решил пообщаться с ним, взять пару комментариев по поводу происходящего в городе. Встретившись с ним, я был поражен его стойкостью и выдержкой. Сергей Иванович был немногословным и поникшим. Вопросы, которые я думал задать ему, куда-то исчезли из моей головы. Город, которым Сергей Хортев жил все эти годы, разрушается на глазах, местные жители страдают и погибают. Есть такая поговорка, она, как никакая другая, подходит к происходящему в Рубежном: «Убьют - не почувствуешь, ранят – помучаешься, жить будешь. Страшно - это когда на твоих глазах умирают, а ты помочь ничем не можешь. Вот это страшно. Так бы я описал то, что увидел в городе. Вывод, который я сделал для себя, - я еще вернусь сюда и буду возвращаться, пока есть у меня силы и средства!» - сказал Михаил Бондаренко (Рубежное – родина нашего спецкора).