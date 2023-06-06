«Автобус жизни» Елены Целищевой: как в Челябинской области помогают бездомным и малоимущим

Руководитель созданного в Челябинской области Центра социальной помощи «Жизнь» Елена Целищева в рамках проекта «Удивительные люди» оказалась в числе 25 самых успешных лидеров НКО по всей России, которых отобрал «АиФ». Сама она главным успехом считает каждый миг, когда удаётся вернуть очередного подопечного к нормальной жизни, и помочь тому, кто считает, что остался со своей бедой один на один.

В одной команде

В Центр социальной помощи «Жизнь» Елена Целищева сначала пришла как волонтёр – это было в 2017 году.

«Сначала просто ездила на раздачу бесплатной еды, потом стала изучать информацию по грантам и проектам, в 2018 году выиграла первый грант и приобрела новый «Автобус Жизни», – рассказывает Елена Целищева.

«Автобус жизни» начал курсировать по Челябинску и Копейску, развозя для бездомных и всех нуждающихся одежду, лекарства, горячее питание.

Своими помощниками Елена называет не только волонтёров, но и, например, работников кафе и ресторанов, где готовят еду для всех, кто нуждается в горячем питании, но не всегда может себе это позволить.

При этом в Центре постоянно проводят соцопросы, чтобы понять, какая помощь будет наиболее востребованной, а также отчитываются перед теми, кто жертвует свои средства, предоставляет гранты. Такая налаженная прямая связь приводит к тому, что среди тех, кто помогает Елене и её товарищам, министерство социальных отношений Челябинской области, Фонд Президентских грантов РФ, Фонд грантов губернатора Челябинской области и другие организации.

В планах открытие «ДУШевной прачечной»

Как говорит Елена, более всего помогает преодолевать трудности вера в то, что можно вселить веру и надежду в сломленных людей, вернуть их к нормальной жизни. Пройти этот сложный процесс помогает не только участие, но и помощь профессионалов, которые работают в Центре, – это социальные работники, психолог, юрист.

О проекте «Удивительные люди» Елена узнала из рассылки и тотчас решила заполнить заявку.

«Просто цели проекта отвечали тем задачам, которые мы перед собой ставим, – говорит Елена. – Приятно, конечно, что меня включили в топ-25 руководителей НКО – значит, я на своём месте, и всё делаю правильно».

Сейчас в Центре планируют реализовать следующий проект – это «ДУШевная прачечная»: место, где бездомные и просто малоимущие могут воспользоваться услугами душевой и прачечной. Уже подобрано помещение, идёт ремонт.

«Мечтаю открыть и свой приют для бездомных людей, разработать качественную реабилитацию для них, чтобы процесс выхода из состояния бездомности происходил как можно быстрее и мягче, – признаётся Елена. – Также хочется организовать социальное предпринимательство, в котором будут задействованы наши подопечные».