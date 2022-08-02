Цветные «сны» портретиста Игоря Белковского

Книга о московском портретисте с челябинскими корнями Игоре Белковском «Художник, что рисует звезд» презентуется в Челябинске завтра, третьего августа, в Музее изобразительных искусств.

В книгу вошла повесть «Родинка на холсте» и этюды о портретисте, рассказывающие о разных важных моментах в жизни живописца и истории создания его знаменитых картин.

«С любопытством прочитал повесть «Родинка на холсте». Конечно же, это беллетристика, то есть сюжет вымышлен, но многие моменты, касающиеся взаимоотношений с «богатыми и знаменитыми» переданы достаточно точно. Могу судить об этом из собственного опыта, - говорит Игорь Белковский. -Действительно у многих картин есть своя судьба, свой сюжет, Есть это и у моих портретов – на одном «две» головы, одна под другой. На втором – спустя пару лет появляются новые губы – так захотела героиня. Третий я вообще хотел снять с холста, потому что он мне не понравился, но знаменитое лицо, позировавшее для него, отговорило это делать. Историй немало – но они другие, отличные от той, что сочинилась автором «Родинки».

А послужил я «музой» для нее, наверное, не только потому, что пишу звезд. Есть у меня картина «Купальщица» - одна из моих любимых, и описана она в рассказе точно, но написана была за несколько лет до того, как я встретил в жизни свою первую «звезду» и стал писать ее портрет. Но вот что любопытно. После прочтения «Родинки» во мне возникло желание написать новую купальщицу, что я и сделал», добавляет художник.

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Презентация новой книги «Художник, что рисует звезд» и встреча с действительным членом Российской академии художеств, академиком, лауреатом премии «Светлое прошлое» Игорем Белковским пройдет в среду в 16 часов в челябинском Музее изобразительных искусств не случайно. Еще студентом челябинского художественного училища будущий академик живописи часто приходил в картинную галерею, где изучал полотна мастеров прошлого.

Гости встречи увидят экспозицию из фоторепродукций новых картин мастера, написанных в последние пару лет, которые еще нигде не выставлялись.

Значительную часть новых картин составили полотна на социальную тему.

Так вышло, что родился и вырос художник в Челябинске. В его творчестве в последние годы тема инвалидов стала одной из главных. И это неслучайно: его дочь Анастасия после страшной автоаварии лишилась обеих ног.

Произошло это 14 лет назад, в середине декабря. После этого жизнь семьи художника разделилась на две части – до аварии и после.

Первые месяцы художник не мог ничего писать. Глядя на белый холст, он видел только черные цвета.

Пройдет много месяцев, чтобы это состояние «ушло». Позже Игорь Белковский напишет несколько картин, героиней которых станет его дочь Анастасия.

Так появится новый в его творчестве цикл картин на социальную тему. Оригиналы этих картин почти никто еще не видел. А репродукции их уже живут своей жизнью, служат иллюстрациями для публикаций на тему об инвалидах.

Одна из картин «Алые паруса» стала обложкой книги «Настя. Идти, когда идти нельзя». Она рассказывает о преодолении трудностей, с которыми обычный человек практически не сталкивается.

Игорь Белковский считает, что картины художников должны нести радость, служить красоте. Причем, эти «краски» должны присутствовать в картинах, какую бы тему не затрагивал художник.

Может быть, случайность, а может, это и закономерность, что несколько картин с Настей написаны на фоне моря.

Игоря Белковского считают ярким продолжателем русской реалистической школы. Однако, в 2020- 2022-м годах художник написал несколько картин, после которых о нем стали говорить, как о мастере, которому не чужды и элементы сюрреализма.

Сюрреализм, как известно, это авангардное направление в мировом изобразительном искусстве. Он возник в 1920-е годы во Франции. Считается, что с помощью иносказаний сюрреалисты изображали тайные мысли, желания и страхи, бессознательные фантазии, детские и любовные воспоминания, а также сны.

Таким образом, художники создавали на холсте своеобразную реальность, подсказанную им подсознанием. В картинах сюрреалистов отражались также популярные тогда теории психоанализа Зигмунда Фрейда.

Название направление получило от французского слова surrealisme — «сверхреализм». Его придумал французский поэт Гийом Аполлинер. Впервые он использовал этот термин в 1917 году в манифесте «Новый дух».

Самым известным сюрреалистом считается испанский художник Сальвадор Дали.

Также считается, что к середине 1960-х годов стиль исчерпал себя. Тем не менее, многие приемы сюрреализма используются и современными художниками.

Можно эти приемы встретить и в некоторых последних картинах Игоря Белковского. Одна из них называется «Этот чудесный мир». В ней зритель в снеге на кусте видит образы близких художнику людей – его маму и папу, брата, бабушек в молодости, жену и дочь.

На встрече художник расскажет землякам, как создавались эта и другие известные картины, как происходила работа над портретами известных людей – Владимира Винокура, Иосифа Кобзона, Владимира Жириновского, Владимира Меньшова. Всего в серии живописных картин «Российские звезды в домашней обстановке» более двадцати полотен.