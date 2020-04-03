На вокзалах Южно-Уральской железной дороги усилены меры эпидемиологической безопасности

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на вокзальных комплексах Южно-Уральской железной дороги усилены меры безопасности. Персонал обеспечен медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция, организована проверка вентиляционных систем и систем кондиционирования, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики заболевания. Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

В кассовых залах, у информационных табло и информационно-справочных стоек, на входном контроле и в переходах нанесена специальная разметка (информационные полосы с интервалом в 1,5 м). По громкоговорителям и на специальных экранах пассажиров информируют о мерах личной безопасности, в том числе о необходимости соблюдения дистанции.

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации от 29 марта 2020 года, приостановлена работа пунктов общественного питания. Также не ведется торговля непродовольственными товарами, не являющимися товарами первой необходимости, на железнодорожных вокзалах, привокзальных площадях, платформах и перронах.