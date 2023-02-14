Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области

Поисково-спасательная служба Челябинской области отмечает 30-летний юбилей. За это время сотрудники службы совершили более 51 тысячи выездов и спасли более 13,5 тысячи человек.

Поисково-спасательная служба Челябинской области была создана в структуре МЧС России 18 февраля 1993 года. Первоначально состояла из двух отрядов в Челябинске и Златоусте общей численностью 20 человек.

«На сегодняшний день в состав ПСС области входит восемь отрядов, общий штат сотрудников насчитывает 186 человек, 166 из которых аттестованные спасатели. За 2022 год выполнено 1503 оперативных выезда на аварийно-спасательные работы, в ходе которых спасено - 937 человек, найдено погибших – 172», - рассказала сотрудник пресс-службы ППС. Марина Яковлева.

В 2002 году на базе поисково-спасательной службы области был открыт Центр профессиональной подготовки спасателей (ЦППС). В нем прошли обучение более 7000 человек – это сотрудники спасательной службы области, работники пожарных частей МЧС РФ по Челябинской области, спасатели муниципальных спасательных служб и аварийно-спасательных формирований других регионов РФ, кураторы добровольческих и общественных поисковых отрядов области. За 2022 год обучен 491 человек, в том числе 210 сотрудников ГУ МЧС РФ по Челябинской области,

В 2019 году появилось кинологическое подразделение, выполняющее поисковые и спасательные работы в условиях техногенных и природных ЧС. Подготовка кинологических расчётов ведётся в трёх основных направлениях - следовая работа, поисково-спасательная работа и поиск тел погибших.

«Сегодня в ГУ «ПСС ЧО» шесть кинологических расчетов (в мобильном, Кыштымском и Усть-Катавском отрядах), которыми за 2022 год выполнено 22 поисково-спасательные работы, обнаружено пять пострадавших. Водолазная служба состоит из семи водолазных станций, подготовлено 45 спасателей-водолазов с классностью, позволяющей вести работы на глубинах до 60 метров. В 2022 году под водой отработано 570 часов, выполнено десять поисковых работ», - добавила Марина Яковлева.

Почти все спасатели (90%) аттестованы на ведение газоспасательных работ и ликвидацию разливов нефтепродуктов. Три отряда оснащены оборудованием, позволяющим ликвидировать последствия аварий и разливов нефти и нефтепродуктов на суше и на воде.

Для доставки спасателей в труднодоступные районы, а также для проведения эвакуации пострадавших из горно-таежной местности и с акваторий водоёмов действует спасательно-десантная группа количеством 27 человек.

В 2022 году группой выполнено 578 тренировочных спусков с вертолетов, с разных высот, при использовании различных видов спусковых устройств, на разные виды поверхности (техногенные завалы, лесные массивы, акватории водоёмов) в различных метеорологических условиях в дневное и ночное время.

«В целях предупреждения ЧС природного и техногенного характера отрядами ПСС области круглый год ведётся работа по обеспечению безопасности участников массовых, спортивных мероприятий; во время купального сезона на акваториях рек и озёр области проводятся рейды по предупреждению ЧП (так, за 2022 год проведено 189 патрулирований на 23 водных объектах, проведено более тысячи профилактических бесед с отдыхающими в местах не оборудованных для купания); рейды спасателей области продолжаются также во время осеннего ледостава и весеннего схода льда; весной, во избежание обострения паводковой ситуации на водоёмах, спасатели проводят распиловку ледового покрытия вблизи жизненно важных для жителей области инженерных сооружений, а в районах возможного схода лавин – противолавинные работы», - рассказала Марина Яковлева.

Учитывая ежегодно возрастающее число туристов и наличие на территории области большого числа маршрутов пешего, альпинистского, лыжного, спелеологического, водного туризма до 3-4 категории сложности, Поисково-спасательной службой области организована круглосуточная работа «Спасательных постов» в праздничные дни, в местах прохождения наиболее популярных маршрутов: НП Таганай, ПП Иремель, озеро Увильды, реки Ай, Юрюзань, Березяк.

За 2022 год сотрудниками ПСС спасено 18 туристов.

18 февраля 2023 года Поисково-спасательной службе Челябинской области исполняется 30 лет. За плечами спасателей - катастрофическое наводнение в Курганской области (1994 год), землетрясение в Нефтегорске (1995 год), крушение состава на ж/д Магнитогорска (2001 год), ликвидация последствий обрушений на цементном заводе (п. Первомайский) и металлургическом комбинате Магнитогорска (2006 год), газоспасательные работы при утечке брома на ж/д станции Челябинска (2011год), поиск и спасение пострадавших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске (2018 год.), разведка, поиск и обеспечение безопасности подъема осколков метеорита со дна озера Чебаркуль (2013 год), поиск, эвакуация пострадавших и ликвидация последствий аварий техногенного характера в Челябинске (2021 год).

Сегодня, 14 февраля, поисково-спасательную службу Челябинской области посетит с поздравлениями губернатор региона Алексей Текслер.