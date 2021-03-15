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Сторонники Александра Московского рассказали СВОЮ правду о ситуации в СНТ «Электрометаллург»

В челябинском СНТ «Электрометаллург» продолжают кипеть страсти. Здесь противоборствуют две силы: инициативная группа садоводов, которые хотят, чтобы садовым товариществом управлял избранный ими Виктор Мартыненко, а также сторонники Александра Московского, долгое время возглавлявшего данное товарищество, «свергнутого» недовольными его политикой садоводами и вновь вернувшегося на пост председателя.

Напомним, агентство «Урал-пресс-информ» уже публиковало открытое письмо членов СНТ, которые не хотят, чтобы «Электрометаллургом» управлял Александр Московский. Сторонники Московского высказываются за него. В данный момент разногласия садоводов рассматриваются в судах.

Публикуя письмо инициативной группы садоводов, агентство «Урал-пресс-информ» предложило высказаться второй стороне конфликта. Александр Московский и его сторонники воспользовались приглашением к диалогу и в своем письме рассказали СВОЮ правду, отвечая на высказанные в письме оппонентов обвинения.

Вот что сообщили редакции «Урал-пресс-информа» садоводы, поддерживающие Александра Московского (приводим их рассказ полностью).

«В ноябре 2020-го года после проведения незаконного внеочередного заочного собрания к руководству СНТ пришла группа людей - выдвиженцев так называемой инициативной группы во главе с Виктором Мартыненко. Протокол этого собрания тщательно скрывается. Никому неизвестно, сколько членов СНТ приняло участие в голосовании, и был ли кворум. С первого дня своего правления инициативная группа действовала вразрез со всеми нормами и законами РФ.

Самовольно, без присутствия председателя правления Московского и главного бухгалтера, садоводы вскрыли замки дверей и вошли в здание правления, кассу и кабинет бухгалтерии. В дальнейшем через органы внутренних дел они пытались обвинить предыдущую администрацию в краже документов и материальных средств, но получили мотивированные отказы правоохранительных органов (и продолжают получать - на свои дальнейшие заявления и обвинения).

Получив доступ к расчетному счету и обнаружив отсутствие миллионных накоплений, а только текущие долги по расходам на электричество и вывоз мусора, большая часть инициативной группы самоустранилась.

Изучив сложившуюся обстановку, вновь назначенная администрация стала в экстренном порядке изыскивать средства на покрытие задолженности: обзванивать должников, массово снимать показания счетчиков для сверки оплаты электроэнергии, просить погасить членские взносы тех садоводов, которым накануне сами же советовали не платить и экономически блокировать администрацию Московского. Однако новая администрация сама попала в финансовую ловушку - только чудом удалось собрать незначительную часть денег и оплатить десять процентов задолженности за электричество.

Следует отметить, что некоторые инициаторы имели значительные долги (не платили по несколько лет), суммы их задолженностей доходили (и сейчас доходят) до шестизначных значений. В настоящий момент некоторые из них продали свои участки с долгами и больше членами товарищества не являются, однако продолжают активно участвовать в подрыве деятельности действующей администрации.

Так, через закрытую группу возобновились призывы не платить за электричество и не оплачивать членские взносы, экономически блокировать деятельность председателя правления Московского. Заметим, что, выступая против одного человека, занимаясь подстрекательством, данная инициативная группа саботирует работу всего товарищества, и это приводит к серьезным последствиям.

ООО «Челябэнергосбыт» направило в СНТ уведомление о том, что задолженность за потребленную электроэнергию растет, а платежей нет. Возможно ограничение в подаче электроэнергии с последующим обращением в Арбитражный суд для взыскания задолженности.

Правление просит всех обратиться к здравому смыслу и в экстренном порядке оплатить потребленную электроэнергию, в том числе и собственникам, заключивших прямые договоры, так как задолженность садоводов в зимние месяцы составляет 50-60% (170-190 тыс. кВт) ежемесячно.

Мы считаем своим долгом ответить на ложные выпады в наш адрес по следующим направлениям:

Обвинение в отсутствии работы по передаче ЛЭП. Данная линия находилась в аренде у сетевой организации «УЭС» до декабря 2020 года, в соответствии с чем часть потерь в линии компенсировалась за счет арендатора. Параллельно велась работа по передаче всей сети, включая внутреннюю линию 0,4кВт. Однако такой вариант никого не устраивал.

Компания МРСК Урала готовилась взять на свой баланс все и сразу, однако из-за смены руководства СНТ отказалась от своих намерений. Новоявленный председатель правления Виктор Мартыненко, не разобравшись, отдал нашу ВЛ10КВ в аренду все той же компании - МРСК Урала, и даже без комплектных трансформаторных подстанций (их в садовом товариществе девять), не говоря уже про внутреннюю линию, в связи с чем ближайшее аварийное отключение электричества показало «надежного арендатора» - почти сутки территория была без электроэнергии, и устранять последствия аварии никто не спешил.

Только благодаря настойчивости председателя правления Александра Московского прибыла дополнительная бригада из Челябинска, совместно с которой он и главный энергетик Седов дважды обследовали сети на территории СНТ на предмет обрыва, и подключение состоялось.

Также следует отметить, что новоявленный арендатор за короткий срок уже успел подключить к нашей линии еще два объекта, а сколько их еще будет?!

Снижение оплаты потерь с 16-ти процентов в 2020-м году до десяти процентов в 2021-м стало возможным благодаря решению общего собрания, проведенного в период с четвертого сентября по третье декабря прошлого года, а также благодаря частичной замене старых алюминиевых проводов на линии 0,4кВт на современный СИП.

Тариф на сегодня составляет 3,36+10%= 3,696 рубля. Многие путают потери с расходами за электроэнергию на общие нужды, включенными в стоимость одной сотки. Потери - это работа КТП. Как мы уже говорили, их у нас девять. Чем длиннее линия, тем больше потерь. Протяженность наших линий превышает 60 километров. Есть и еще одно «НО»: ВОРОВСТВО.

Менее чем за месяц, с 17-го февраля (с момента своего вступления в должность) главный энергетик СНТ выявил пять фактов краж электроэнергии, врезки, установки магнитов, несколько срывов пломб и замены автоматов завышенной мощности.

Подсчет убытков и варианты взыскания сейчас определяются. Следует отметить, что в одном случае при обнаружении места нарушения, по звонку нарушителя, прибыли представители инициативной группы - с угрозами расправы над энергетиком: выполнение нами своих должностных обязанностей становится небезопасным. Призываем нарушителей свернуть свою противоправную деятельность. В противном случае наказание будет жестким.

Смена организации по вывозу мусора в ноябре 2020-го года. Стоимость вывоза одного кубометра отходов ранее составляла около 480-ти рублей, стояли мусорные баки вместимостью восемь кубометров.

После заключения нового договора на вывоз строительного мусора были установлены контейнеры вместимостью 5 кубометра в натуре, а в договоре 8 кубометров. Вывоз отходов стал стоить 450 рублей за один кубометр.

О какой экономии говорит нам инициативная группа, если расчет за декабрь прошел, как при вывозе мусора из восьмикубовых контейнеров - с общей переплатой в 46м3?!

В настоящее время к прежней организации по вывозу мусора правление не вернулось, как вводит народ в заблуждение инициативная группа садоводов. Счета за январь и февраль заморожены. Ведутся переговоры с подрядной организацией по смене условий договора (чтобы строительный мусор был заменен на бытовой) и снижению объема одного контейнера с восьми до пяти кубометров, исходя из расчета уплотнения или объемного веса мусора. О принятом решении будет сообщено дополнительно.

Некомпетентность и неопытность нового председателя правления Виктора Мартыненко в вопросах руководства такой большой организацией, как СНТ «Электрометаллург», привели пока к «малозначительным» последствиям – таким, как штрафные санкции от надзорных органов. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

Отчетность по СНТ «Электрометаллург» за 2020-й год по различным направлениям в надзорные и государственные органы в период до 20-го января 2021-го года в полном объеме представлена не была (в том числе по негативному воздействию на окружающую среду, скважинам и др.).

Благодаря общим усилиям действующего штатного юриста, председателя правления Александра Московского и главного бухгалтера удалось избежать выплаты почти 300-тысячного штрафа в Росприроднадзор Челябинской области, региональный минпром, ИФНС. Некоторые отчеты еще находятся на рассмотрении. Решение по ним будет принято в ближайшее время – скорее всего, положительное.

В повестке каждого собрания остро стоят вопросы охраны СНТ. В соответствии с требованиями законов РФ охранную деятельность может осуществлять только лицензированная организация, в связи с чем сторожевой службы в товариществе давно уже нет, а штатные сторожа осуществляют пропускной режим в соответствии с должностными инструкциями. Их роль зачастую незаметна и непонятна для обывателей.

Новое правление в первые дни своей деятельности отменило въезд по пропускам на территорию СНТ, однако уже через неделю данное решение в экстренном порядке распоряжением председателя правления Мартыненко было отменено, и работа по пропускному режиму возобновилась. Причиной тому стал резкий рост краж с участков товарищества и бесконтрольные въезд и выезд через КПП.

Заявление инициативной группы о кражах денежных средств вообще абсурдно. Все платежи от членов СНТ поступают в безналичной форме. Кто хоть как-то касался безналичного ведения деятельности, понимает, что бесконтрольно и безотчетно со счета СНТ невозможно снять или перевести денежные средства куда-либо и кому-либо. Это просто невозможно, так как сам банк контролирует законность данных операций. Компетентными органами по заявлению Виктора Мартыненко была проведена проверка, которая ничего противозаконного не обнаружила.

Астрономический рост платежей за услуги ЖКХ в городах подстегнул людей к приобретению загородных участков в СНТ – это единственная форма собственности с минимальными вложениями в хозяйственную инфраструктуру, доступную всем.

Рост платежей на 200 рублей за одну сотку - ненадуманный. Взнос не повышался с 2013-го года, тогда как цены выросли в разы. И это понимает каждый. В существующих условиях стоимость взноса не может оставаться неизменной, ведь тогда не удастся содержать товарищество в надлежащем состоянии.

Учитывая вышеизложенное, правление СНТ «Электрометаллург» просит садоводов отнестись к данному обращению с должным пониманием и не принимать необдуманных решений.

Во всех вопросах нужно искать компромисс. Мы готовы решать все назревшие проблемы. Призывы же к подрыву нашей деятельности, стремление отказаться от всех наших наработок в СНТ приведут к плачевным результатам – к развалу инфраструктуры и банкротству, а впоследствии - к повышению в разы всех платежей.

Но это уже будет не СНТ «Электрометаллург».