Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

Помните миниатюру Михаила Жванецкого «Что охраняешь, то и имеешь»? Смешная, правда? Но время идёт, в нашей ситуации Михал Михалыч написал бы так: «Кто что охраняет, тот того и не знает». Почему? А вот посудите сами.

Началась эта история в 2016 году, когда организация ООО «Бытовик» решила газифицировать базу отдыха и обратилась к газовикам. По закону, газовики обязаны предложить заявителю наиболее выгодный для него, заявителя, вариант. И ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» выдал заключение о технической возможности подачи газа через газораспределительную станцию, а АО «Газпром газораспределение Челябинск выдало технические условия на подключение к газопроводу. Специалисты учли, что пропускная способность газораспределительной станции достаточная, производительная мощность – тоже. А необходимые в таком случае траты на строительство – в пять раз меньше, чем у альтернативного варианта.

Итак, техусловия были выданы. Срок действия документа – три года. И вот в 2019 году ООО «Бытовик» подает заявку на подключение в АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Работы выполнены, газ подведен. И тут вмешивается санаторий.

Представители «Лесного озера» недовольны: ГРС, которую они, видимо, считают своей, пользуется кто-то еще! Ну и что, что так положено по закону, ведь ГРС не является собственностью санатория. Однако местечковое начальство так не считает. И несется в суд. Причем, образно выражаясь, «размахивая корочками».

А надо сказать, что «Лесное озеро» - не простой санаторий, а ведомственный. Если официально – это Федеральное казённое учреждение здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» Министерства внутренних дел РФ». Казалось бы, кому, как не представителям МВД России, знать закон и стоять на его страже? Однако, вопреки законодательству, они потребовали признать незаконной и демонтировать врезку ООО «Бытовик».

Вы скажете: военные – люди, привыкшие выполнять приказы своего руководства, невзирая ни на что. Значит, так скомандовали свыше. Как раз нет! Еще в 2016 году был получен документ за подписью начальника Управления жилищной политики, имущественных и хозяйственных отношений Департамента тыла МВД России полковника внутренней службы С.М. Васильевой, где прямо написано, что Управление не имеет возражений по подключению ООО «Бытовик» к данному газопроводу. Но наш санаторий (и не только его) на арапа не возьмёшь, раз С.М. Васильева больше не работает в ведомстве, значит, и письмо не является согласием!

И пишет преисполненный праведного гнева санаторий жалобу в УФАС.

Однако УФАС руководствуется законом. И в ответ на обращение санатория региональное управление антимонопольной службы в апреле 2021 года выносит постановление: рассмотрение дела в отношении АО «Газпром газораспределение Челябинск» прекратить – в связи с отсутствием события административного нарушения. То есть газовики ничего не нарушили, все сделано по закону.

Но в санатории, вероятно, закон знают лучше. И обращаются в Арбитражный суд Челябинской области. В августе 2021 года судья выносит решение: отказать истцу (санаторию) в удовлетворении исковых требований. Вновь подтверждается, что газовики действовали верно. Более того, в решении прямо говорится: иное действие газовиков приводило бы к нарушению как частных, так и публичных интересов: ограничению доступа к газификации, неэффективному использованию энергетических ресурсов и сетей инженерно-технического обеспечения, необоснованным затратам на строительство дублирующих сетей, неэффективному использованию земельных участков в условиях городской застройки. Проще говоря, если бы газовики не подключили ООО «Бытовик» к газопроводу «Лесного озера», то именно тогда нарушили бы закон!

Но в «Лесном озере» не сдаются. И в сентябре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области выносит очередное решение – аналогичное всем предыдущим. Представителям ведомственного санатория напоминают нормы закона и недвусмысленное распоряжение их же начальства – МВД России, разрешающее врезку в спорный газопровод. И это единственно возможное решение с точки зрения закона, - подтверждает судья.

Но в санатории что-то происходит. Кажется, там не имеют значения ни требования законодательства, ни распоряжения руководителей их же ведомства. Представители «Лесного озера» снова идут в суд.

В январе 2022 года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменений, жалобу санатория – без удовлетворения.

Вы удивитесь, но товарищи из санатория пошли дальше – в Арбитражный суд Уральского округа! Вот это воля к победе!

В мае 2022 года Арбитражный суд Уральского округа постановил: решение регионального Арбитражного суда и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменений, кассационную жалобу ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» - без удовлетворения.

Куда еще обратятся представители санатория, недовольные, что им не удается переделать законы под себя?

А между тем, тысячи южноуральцев ждут, когда их дома подключат к газу. Газовики же, как на работу, ездят в суд… Вы ждете, когда вам подключат газ? И уже получили техусловия, заключили договор с газовиками? Оказывается, это ничего не значит, если кто-то из руководителей какого-то местного предприятия решит, что газопровод – его личный и что ему позволено нарушать закон.