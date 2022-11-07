В челябинской школе рассказали об уникальной бригаде поваров

В челябинской школе на улице Чайковского, 8а состав поварской бригады не меняется почти 15 лет, а пару лет назад в учреждении начала складываться династия школьных поваров.

Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Урал-пресс-информ» рассказал директор МАОУ СОШ № 118 Валерий Ходас. По его словам, сегодня слаженный коллектив пищеблока - большая редкость. Но именно этот фактор является фундаментом грамотной организации школьного питания. Мы узнали, на чьих плечах лежит ежедневная забота вкусно накормить тысячу детей и как школа с уникальным опытом решает эту задачу.

На сегодняшний день организацией школьного питания чаще всего занимаются не сами учебные заведения, а специализирующиеся на этом предприятия. Договоры с ними заключаются по итогам проводимых аукционов. В Челябинске крупнейшей компанией, которая обеспечивает бесперебойную работу столовых в школах и детсадах, является АО «Уральский комбинат питания».

«Нам повезло, что нас обслуживает «Уральский комбинат питания». Мы сотрудничаем с ними в течение уже пяти лет, и, скажем, больших нареканий за это время не было. Да, как в любом взаимодействии, есть некие замечания, рабочие моменты, которые тут же устраняются. Не бывает, чтобы всё «ровненько и гладенько». Такие случаи тоже есть, но они очень редки, и что мне как управленцу импонирует, что они моментально реагируют на какие-то наши просьбы, замечания или пожелания», - отметил директор школы Валерий Ходас.

Итогом взаимодействия школы и комбината стали высокие показатели и положительные отзывы родителей. 80% учащихся получают горячее питание через накрытие столов, а с учётом свободной раздачи эта цифра ещё больше - 91%. В учебном заведении организован родительский контроль: один раз в 15 дней комиссия из родителей дегустирует блюда из школьного меню и проверяет состояние пищеблока. По словам родителей, дети в столовую бегут, а вопросы к качеству питания, если и возникали, то после личного посещения кухни сразу снимались.

Директор Валерий Ходас более сдержан в оценке - нельзя однозначно утверждать, что все 100% ребят довольны питанием, ведь у каждого есть свои предпочтения в еде. Но задача школы, по его мнению, заключается в том, чтобы предоставить детям сбалансированное питание в соответствии с санитарными требованиями. И с этим проблем не возникает.

«У каждого ребёнка есть свои вкусовые пристрастия. Одному надо горячее, второму – холодное. Мы создаём условия, чтобы запросы каждого маленького человечка удовлетворить. Есть микроволновая печь, если надо подогреть – пожалуйста. Но бывает так, что дети иногда лукавят. Говорят: «Мам, я питаться в школе не хочу, там невкусно». У нас всегда школа открыта для родителей. Приходите! Вот накрыли вашему классу, сядьте вместе с детьми, попробуйте и решите – это съедобно, вкусно или невкусно. Большую работу проводят и сотрудники пищеблока. Мы просим пояснить детям: что можно дома, в рамках общепита – нельзя, это требования СанПина. Поэтому мы находим общий язык, дети ходят, питаются, родители довольны», - пояснил руководитель общеобразовательного учреждения.

Как считает Валерий Ходас, секрет популярности столовой кроется в кадрах. Так получилось, что в школе сложился добрый, честный и ответственный коллектив, который очень внимателен по отношению к детям и родителям. Заведующая производством Татьяна Викторовна Закуткина пришла в школу 18 лет назад. Свой трудовой путь она начинала с ресторана на станции Челябинск, дальше была заводская столовая и столовая экономического техникума, где она впервые заступила на должность заведующего производством. Одно время Татьяна Викторовна была депутатом областного совета, но совмещать общественную деятельность с семьёй и основной работой было сложно, поэтому «политическую карьеру» она оставила.

- Татьяна Викторовна, что на протяжении стольких лет удерживает вас в школе?

- Коллектив, конечно. Он у нас сплочённый, наработанный. Приработалась, как говорится. Всё своё, всё родное.

- А что больше всего нравится в работе?

- Нравится, когда дети кушают всё. Вот это нравится (смеётся). Я очень часто выхожу в зал, разговариваю. Детки всякие бывают. Кто-то любит одно, кто-то другое. Где-то приходится уговаривать: «Ты попробуй хотя бы! Вкусно?». «Да, вкусно!», - и начинают кушать. Вот это радует. Когда у у моих работников пищеблока, у девчонок, всё хорошо. Мы же, как говорится одна семья. Приходим ранним утром и уходим вечером. Когда приходится и задержаться на заготовки на следующий день. И вот практически целый день мы на работе. Знаем семьи друг друга. Каждый же приходит в [своём] настроении. А с другой стороны, я всегда говорю: «Девочки, настроение всегда должно быть на работе хорошее». У нас Елена Евгеньевна – она пришла через два года после меня - стоит на горячем, первое готовит, гарниры, тесто ставит. Она говорит: «Я всегда в хорошем настроении готовлю и тогда всё вкусно получается.

- С чего начинается ваш день?

- В шесть утра я уже на пищеблоке. Ведущий повар и ещё второй сотрудник тоже здесь, со мной. Отдаю девчонкам меню. С вечера мы его разобрали, рассказали, кому что неясно, технологические карты посмотрели и начинают готовить. Иногда я сама встаю на мясной цех и на свободную раздачу. Приготовили, в восемь приходит комиссия – снимает бракераж. В комиссии - ответственная по питанию и медик. Бракераж сняли, тут уже перемена начинается. Девочки начинают накрывать, я иду документы заполнять.

- А бывает, что дети просят вас что-нибудь приготовить «на заказ»?

- Просят приготовить сосиски, которые отменили в том году. Новые правила ввел СанПин. Ещё детки очень любят котлеты куриные, особенно с пюре, запеканку хорошо кушают со сгущённым молоком, борщ.

- Существуют ли особенности организации питания в школе?

- Во-первых, то, что мы рано приходим. Во-вторых, мы всё готовим партиями, сразу же раздавать нужно, а некоторые к этому не готовы. У нас пять перемен, и через каждые 40-35 минут – накрытие столов. Поэтому если где-то мойка не справляется, туда уже повара идут. Взаимозаменяемость у нас везде. Поэтому я говорю девчонкам: «Если у кого-то есть время, помогите другому человеку». Я могу сама переодеться и полы помыть, если надо.

- С вами ведь и дочка работает? В семейном подряде работать тяжелее или легче?

- Я вообще не хотела, чтобы она сюда шла, но она попросила: «Можно, я с тобой поработаю? Где-то подучусь, присмотрюсь». Я говорю: «Ну, хорошо. Вот перешагиваем через порог столовой – всё, мамы нет, ты не дочь, ты – сотрудник моего коллектива. Так же я с тебя и спрашиваю. Конечно, иногда тяжело. Иногда обижается после работы: «Ну, ты прямо так ко мне так строго, так строго! Ни к кому из девчонок так не относишься, а меня пилишь и пилишь». Я говорю: «Ты моя дочь, и должна работать лучше всех, чтобы к тебе никаких замечаний не было, никогда!» (смеётся). Но вот сейчас она уже третий год с нами.

Чтобы облегчить труд поваров, «Уральский комбинат питания» ежегодно совершенствует заготовительный процесс. Комбинат запустил овощной заготовительный цех, где овощи моются, очищаются и фасуются. В итоге картофель, морковь, свекла и капуста поступают в столовые уже в виде полуфабрикатов. Сейчас идёт подготовка к запуску мясного заготовительного цеха.

Вообще, на пищеблоке возникает «рыбная проблема» в том, что рыба - самое нелюбимое блюдо среди школьников. В «рыбные дни» процент отходов всегда больше, чем в другие. По мнению сотрудников комбината, причина в том, что дети просто не приучены к таким «изыскам здорового образа жизни». Но заменить этот продукт нельзя – таковы требования Роспотребнадзора. Дискуссия на эту тему вывела нас на разговор о правильном питании. Начали мы с провокационного вопроса, адресовав его директору Валерию Ходасу:

- Что важнее – чтобы было вкусно или чтобы было полезно?

- С моей позиции, то, что не вредит здоровью, это всегда полезно. Это моё глубокое убеждение. Мудрые люди говорили: «Береги здоровье смолоду». Сейчас есть много внешних факторов, которые влияют на здоровье. А если мы ещё будем питание упускать из виду, то каким вырастит поколение? У меня у самого семь внуков, и мне немножко волнительно за них - в какой среде они будут жить?

- То есть задача школы – сформировать у детей привычку правильно питаться?

- Это сделать всегда очень сложно. Почему? Потому что ребёнок живёт, извините, по своим «хотелкам»: хочу – не хочу. Поэтому кропотливая работа проводится с родителями. Если родители будут нашими союзниками, тогда мы сможем это сделать. Если нет, то мы не сможем «повернуть эту реку вспять». Должен быть консенсус родителей и педагогического коллектива, работников пищеблока. И когда мы говорим о правильном питании, у меня есть свои взгляды. Питание должно быть функционально. Когда растёт организм, в определённый период его развития он должен получать именно те продукты, которые содержат все микроэлементы, которые необходимы в данном возрасте. Ребёнку, который учится в начальной школе, и одиннадцатикласснику, необходимо разное – они выполняют несколько разные функции, у них нагрузка разная. Или, например, сталевар и учёный. Правильность и функциональность питания – это, на мой взгляд, должно соблюдаться в идеале.

- Вопрос только в том, как «пристрастить» к такому идеальному питанию детей.

- Это большая просветительская работа. Вот когда каждый родитель это поймёт, тогда, наверное, у нас что-то поменяется. Мы живём в очень скоротечном современном мире, быстро меняющемся. Родитель всё время в каком-то движении. Он забежал в магазин, купил фастфуд, дома быстро приготовил макароны, сосисочку, и всё это быстро. Я вам приведу пример. В прошлом году, когда пришли первоклассники, в первый день питания я зашёл в столовую. Они подходят ко мне и говорят: «Спасибо большое!». Я спрашиваю: «За что?». Они: «А как вы узнали, что это наша самая любимая еда?». А что в этот день дали? Макароны и сосиски. Понимаете? Значит, дети привыкли к этому. Поэтому, на мой взгляд, школа может содействовать в формировании привычки полезно питаться. Я ни в коем случае не снимаю со школы степень ответственности, но я всегда говорю: «Только родители и образовательные учреждения вместе могут решить эту проблему».

По мнению директора, выход из сложившейся ситуации только один – самим быть последовательным в вопросах питания и «не перелюбливать» детей, не идти на поводу их вкусовых пристрастий. Иными словами, самим активно участвовать в формировании у ребёнка привычки (и желания) «перекусывать» фруктами, а не чипсами, а на ужин съедать овощи, а не гамбургер. В противном случае количество детей с избыточной массой тела и проблемами пищеварения продолжит неуклонно расти.

Напомним, что в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора в российских школах осуществляется родительский контроль за организацией питания учащихся. Одна из форм такого контроля – мониторинг родительской комиссии. Порядок формирования и работы комиссии каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Родители могут прийти в столовую и лично оценить санитарное состояние пищеблока, технологию приготовления и соответствие приготовленных блюд меню, а также качество и количество отходов. По итогам проверки родители составляют акт, где указывают свои замечания и пожелания. Результаты мониторинга могут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, её учредителя, а также органов контроля и надзора.