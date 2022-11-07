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Фото: Ольга Селянина

В челябинской школе рассказали об уникальной бригаде поваров

Секрет популярности школьной столовой кроется в кадрах

В челябинской школе на улице Чайковского, 8а состав поварской бригады не меняется почти 15 лет, а пару лет назад в учреждении начала складываться династия школьных поваров.

Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Урал-пресс-информ» рассказал директор МАОУ СОШ № 118 Валерий Ходас. По его словам, сегодня слаженный коллектив пищеблока - большая редкость. Но именно этот фактор является фундаментом грамотной организации школьного питания. Мы узнали, на чьих плечах лежит ежедневная забота вкусно накормить тысячу детей и как школа с уникальным опытом решает эту задачу.

На сегодняшний день организацией школьного питания чаще всего занимаются не сами учебные заведения, а специализирующиеся на этом предприятия. Договоры с ними заключаются по итогам проводимых аукционов. В Челябинске крупнейшей компанией, которая обеспечивает бесперебойную работу столовых в школах и детсадах, является АО «Уральский комбинат питания».

Валерий Ходас

«Нам повезло, что нас обслуживает «Уральский комбинат питания». Мы сотрудничаем с ними в течение уже пяти лет, и, скажем, больших нареканий за это время не было. Да, как в любом взаимодействии, есть некие замечания, рабочие моменты, которые тут же устраняются. Не бывает, чтобы всё «ровненько и гладенько». Такие случаи тоже есть, но они очень редки, и что мне как управленцу импонирует, что они моментально реагируют на какие-то наши просьбы, замечания или пожелания», - отметил директор школы Валерий Ходас.

Итогом взаимодействия школы и комбината стали высокие показатели и положительные отзывы родителей. 80% учащихся получают горячее питание через накрытие столов, а с учётом свободной раздачи эта цифра ещё больше - 91%. В учебном заведении организован родительский контроль: один раз в 15 дней комиссия из родителей дегустирует блюда из школьного меню и проверяет состояние пищеблока. По словам родителей, дети в столовую бегут, а вопросы к качеству питания, если и возникали, то после личного посещения кухни сразу снимались.

Директор Валерий Ходас более сдержан в оценке - нельзя однозначно утверждать, что все 100% ребят довольны питанием, ведь у каждого есть свои предпочтения в еде. Но задача школы, по его мнению, заключается в том, чтобы предоставить детям сбалансированное питание в соответствии с санитарными требованиями. И с этим проблем не возникает.

«У каждого ребёнка есть свои вкусовые пристрастия. Одному надо горячее, второму – холодное. Мы создаём условия, чтобы запросы каждого маленького человечка удовлетворить. Есть микроволновая печь, если надо подогреть – пожалуйста. Но бывает так, что дети иногда лукавят. Говорят: «Мам, я питаться в школе не хочу, там невкусно». У нас всегда школа открыта для родителей. Приходите! Вот накрыли вашему классу, сядьте вместе с детьми, попробуйте и решите – это съедобно, вкусно или невкусно. Большую работу проводят и сотрудники пищеблока. Мы просим пояснить детям: что можно дома, в рамках общепита – нельзя, это требования СанПина. Поэтому мы находим общий язык, дети ходят, питаются, родители довольны», - пояснил руководитель общеобразовательного учреждения.

Как считает Валерий Ходас, секрет популярности столовой кроется в кадрах. Так получилось, что в школе сложился добрый, честный и ответственный коллектив, который очень внимателен по отношению к детям и родителям. Заведующая производством Татьяна Викторовна Закуткина пришла в школу 18 лет назад. Свой трудовой путь она начинала с ресторана на станции Челябинск, дальше была заводская столовая и столовая экономического техникума, где она впервые заступила на должность заведующего производством. Одно время Татьяна Викторовна была депутатом областного совета, но совмещать общественную деятельность с семьёй и основной работой было сложно, поэтому «политическую карьеру» она оставила.

- Татьяна Викторовна, что на протяжении стольких лет удерживает вас в школе?

- Коллектив, конечно. Он у нас сплочённый, наработанный. Приработалась, как говорится. Всё своё, всё родное.

- А что больше всего нравится в работе?

- Нравится, когда дети кушают всё. Вот это нравится (смеётся). Я очень часто выхожу в зал, разговариваю. Детки всякие бывают. Кто-то любит одно, кто-то другое. Где-то приходится уговаривать: «Ты попробуй хотя бы! Вкусно?». «Да, вкусно!», - и начинают кушать. Вот это радует. Когда у у моих работников пищеблока, у девчонок, всё хорошо. Мы же, как говорится одна семья. Приходим ранним утром и уходим вечером. Когда приходится и задержаться на заготовки на следующий день. И вот практически целый день мы на работе. Знаем семьи друг друга. Каждый же приходит в [своём] настроении. А с другой стороны, я всегда говорю: «Девочки, настроение всегда должно быть на работе хорошее». У нас Елена Евгеньевна – она пришла через два года после меня -  стоит на горячем, первое готовит, гарниры, тесто ставит. Она говорит: «Я всегда в хорошем настроении готовлю и тогда всё вкусно получается.

- С чего начинается ваш день?

- В шесть утра я уже на пищеблоке. Ведущий повар и ещё второй сотрудник тоже здесь, со мной. Отдаю девчонкам меню. С вечера мы его разобрали, рассказали, кому что неясно, технологические карты посмотрели и начинают готовить. Иногда я сама встаю на мясной цех и на свободную раздачу. Приготовили, в восемь приходит комиссия – снимает бракераж. В комиссии - ответственная по питанию и медик. Бракераж сняли, тут уже перемена начинается. Девочки начинают накрывать, я иду документы заполнять.

- А бывает, что дети просят вас что-нибудь приготовить «на заказ»?

- Просят приготовить сосиски, которые отменили в том году. Новые правила ввел СанПин. Ещё детки очень любят котлеты куриные, особенно с пюре, запеканку хорошо кушают со сгущённым молоком, борщ.

- Существуют ли особенности организации питания в школе?

- Во-первых, то, что мы рано приходим. Во-вторых, мы всё готовим партиями, сразу же раздавать нужно, а некоторые к этому не готовы. У нас пять перемен, и через каждые 40-35 минут – накрытие столов. Поэтому если где-то мойка не справляется, туда уже повара идут. Взаимозаменяемость у нас везде. Поэтому я говорю девчонкам: «Если у кого-то есть время, помогите другому человеку». Я могу сама переодеться и полы помыть, если надо.

- С вами ведь и дочка работает? В семейном подряде работать тяжелее или легче?

- Я вообще не хотела, чтобы она сюда шла, но она попросила: «Можно, я с тобой поработаю? Где-то подучусь, присмотрюсь». Я говорю: «Ну, хорошо. Вот перешагиваем через порог столовой – всё, мамы нет, ты не дочь, ты – сотрудник моего коллектива. Так же я с тебя и спрашиваю. Конечно, иногда тяжело. Иногда обижается после работы: «Ну, ты прямо так ко мне так строго, так строго! Ни к кому из девчонок так не относишься, а меня пилишь и пилишь». Я говорю: «Ты моя дочь, и должна работать лучше всех, чтобы к тебе никаких замечаний не было, никогда!» (смеётся). Но вот сейчас она уже третий год с нами.

Чтобы облегчить труд поваров, «Уральский комбинат питания» ежегодно совершенствует заготовительный процесс. Комбинат запустил овощной заготовительный цех, где овощи моются, очищаются и фасуются. В итоге картофель, морковь, свекла и капуста поступают в столовые уже в виде полуфабрикатов. Сейчас идёт подготовка к запуску мясного заготовительного  цеха.

Вообще, на пищеблоке возникает «рыбная проблема» в том, что рыба -  самое нелюбимое блюдо среди школьников. В «рыбные дни» процент отходов всегда больше, чем в другие. По мнению сотрудников комбината, причина в том, что дети просто не приучены к таким «изыскам здорового образа жизни». Но заменить этот продукт нельзя – таковы требования Роспотребнадзора. Дискуссия на эту тему вывела нас на разговор о правильном питании. Начали мы с провокационного вопроса, адресовав его директору Валерию Ходасу:

 - Что важнее – чтобы было вкусно или чтобы было полезно?

 - С моей позиции, то, что не вредит здоровью, это всегда полезно. Это моё глубокое убеждение. Мудрые люди говорили: «Береги здоровье смолоду». Сейчас есть много внешних факторов, которые влияют на здоровье. А если мы ещё будем питание упускать из виду, то каким вырастит поколение? У меня у самого семь внуков, и мне немножко волнительно за них -  в какой среде они будут жить?

- То есть задача школы – сформировать у детей привычку правильно питаться?

 - Это сделать всегда очень сложно. Почему? Потому что ребёнок живёт, извините, по своим «хотелкам»: хочу – не хочу. Поэтому кропотливая работа проводится с родителями. Если родители будут нашими союзниками, тогда мы сможем это сделать. Если нет, то мы не сможем «повернуть эту реку вспять». Должен быть консенсус родителей и педагогического коллектива, работников пищеблока. И когда мы говорим о правильном питании, у меня есть свои взгляды. Питание должно быть функционально. Когда растёт организм, в определённый период его развития он должен получать именно те продукты, которые содержат все микроэлементы, которые необходимы в данном возрасте. Ребёнку, который учится в начальной школе, и одиннадцатикласснику, необходимо разное – они выполняют несколько разные функции, у них нагрузка разная. Или, например, сталевар и учёный. Правильность и функциональность питания – это, на мой взгляд, должно соблюдаться в идеале.

 - Вопрос только в том, как «пристрастить» к такому идеальному питанию детей.

 - Это большая просветительская работа. Вот когда каждый родитель это поймёт, тогда, наверное, у нас что-то поменяется. Мы живём в очень скоротечном современном мире, быстро меняющемся. Родитель всё время в каком-то движении. Он забежал в магазин, купил фастфуд, дома быстро приготовил макароны, сосисочку, и всё это быстро. Я вам приведу пример. В прошлом году, когда пришли первоклассники, в первый день питания я зашёл в столовую. Они подходят ко мне и говорят: «Спасибо большое!». Я спрашиваю: «За что?». Они: «А как вы узнали, что это наша самая любимая еда?». А что в этот день дали? Макароны и сосиски. Понимаете? Значит, дети привыкли к этому. Поэтому, на мой взгляд, школа может содействовать в формировании привычки полезно питаться. Я ни в коем случае не снимаю со школы степень ответственности, но я всегда говорю: «Только родители и образовательные учреждения вместе могут решить эту проблему».

По мнению директора, выход из сложившейся ситуации только один – самим быть последовательным в вопросах питания и «не перелюбливать» детей, не идти на поводу их вкусовых пристрастий. Иными словами, самим активно участвовать в формировании у ребёнка привычки (и желания) «перекусывать» фруктами, а не чипсами, а на ужин съедать овощи, а не гамбургер. В противном случае количество детей с избыточной массой тела и проблемами пищеварения продолжит неуклонно расти.

Напомним, что в соответствии с Методическими рекомендациями Роспотребнадзора в российских школах осуществляется родительский контроль за организацией питания учащихся. Одна из форм такого контроля – мониторинг родительской комиссии. Порядок формирования и работы комиссии каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Родители могут прийти в столовую и лично оценить санитарное состояние пищеблока, технологию приготовления и соответствие приготовленных блюд меню, а также качество и количество отходов. По итогам проверки родители составляют акт, где указывают свои замечания и пожелания. Результаты мониторинга могут явиться основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, её учредителя, а также органов контроля и надзора.

Автор: Татьяна Правдина
Уральский комбинат питания
Школьное питание
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В Костроме при пожаре в кафе «Полигон» погибли 15 человек

05.11.2022 12:32

В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков

05.11.2022 11:33

Одним мифом меньше: садоводство названо прибыльным делом в Челябинской области

04.11.2022 23:08

Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику

04.11.2022 22:49

Аэропорт Челябинска предупредил о возможных задержках рейсов

04.11.2022 22:39

Пятого ноября у православных - Димитриевская родительская суббота

04.11.2022 22:24

В выходные в Челябинской области сохранится влажно-ветреная погода

04.11.2022 21:30

Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)

04.11.2022 18:49

В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов

04.11.2022 17:51

Губернатор Текслер отметил День народного единства в Чебаркульской дивизии

04.11.2022 17:13

Снегопад накрыл практически всю территорию Челябинской области

04.11.2022 13:55

Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»

04.11.2022 13:36

Губернатор, спикер и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства

04.11.2022 13:06

Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области

04.11.2022 12:45

В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды

04.11.2022 12:06

Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс

04.11.2022 10:16

Больница Златоуста заплатит пациенту миллион по решению суда

04.11.2022 08:54

Челябинская гумколонна придет на место вовремя

04.11.2022 02:27

Православные отметят четвертого ноября праздник Казанской иконы Божией Матери

03.11.2022 23:11

На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения

03.11.2022 21:15

С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой

03.11.2022 20:50

В День народного единства в Челябинской области – снег, местами сильный

03.11.2022 20:37

Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области

03.11.2022 19:17

Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)

03.11.2022 18:55

Челябинская область отметит День народного единства

03.11.2022 17:49

В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14

03.11.2022 17:29

Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной

03.11.2022 17:20

Челябинская ДЮСШ по техническим видам спорта ждет новую трассу

03.11.2022 16:43

Челябинские добровольцы в зоне СВО ждут от своих командиров обратной связи

03.11.2022 16:34

Форум о наследии нагайбаков провели в Челябинской области

03.11.2022 16:28

Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле

03.11.2022 16:19

Казанская икона Божией Матери станет единственным экспонатом выставки в Челябинске

03.11.2022 16:18

Челябинская филармония налаживает сотрудничество с Кореей

03.11.2022 16:04

В ноябре пенсию в Челябинской области начали доставлять досрочно

03.11.2022 16:00

Ипотечное страхование: сколько стоит и кого защищает

03.11.2022 15:57

«Подъемные» для педагогов Златоуста

03.11.2022 14:34

Окончание СВО может стать новым Днем народного единства

03.11.2022 14:20

Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России

03.11.2022 12:24

Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС

03.11.2022 12:23

За сутки ковид подтвержден у 113 южноуральцев, выздоровело 433, умерло четверо

03.11.2022 12:22

Новые сказки о главном: ноябрьские премьеры в видеосервисе Wink

03.11.2022 11:53

Перекрестки и мосты Челябинска в выходные обработают солью

03.11.2022 11:48

Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО

03.11.2022 11:40

Женский форум URAL IRON LACE в Челябинске

03.11.2022 11:21

Торговый дом ММК: новые возможности для маркетинга

03.11.2022 11:00

В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход

03.11.2022 10:53

ГИБДД призывает южноуральцев не совершать дальних поездок в выходные

03.11.2022 10:48

Как сэкономить на продуктах 1000 рублей в месяц

03.11.2022 10:33

Спасенный в Челябинске ястреб стал обитателем Каштакского бора

03.11.2022 10:19

Следственный комитет приглашает на прием по защите прав мобилизованных

03.11.2022 10:01

В Металлургическом районе Челябинска трамваи временно изменят маршруты

03.11.2022 09:37

Коркинские студенты ярко и вкусно отметили фестиваль народов России

02.11.2022 17:49

Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников

02.11.2022 17:43

Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере

02.11.2022 17:28

В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах

02.11.2022 17:14

В сквере у челябинской «Юности» установят стальные урны и велопарковки

02.11.2022 17:12

Анонсы событий и мероприятий на третье ноября (18+)

02.11.2022 17:07

Тренинг по адаптации особых детей прошел в школе-интернате спортивного профиля Челябинска

02.11.2022 16:47

В уральских магазинах «Пятерочка» появились игрушки «Каваи»

02.11.2022 16:21

В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы

02.11.2022 16:16

В четверг в Челябинской области местами мокрый снег и снег

02.11.2022 15:40

Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл

02.11.2022 15:38

Янус Путконен: Зерновую сделку не выполнил Запад

02.11.2022 15:29

На челябинской площади Революции заменят восемь ослабленных елей

02.11.2022 15:01

Денис Майданов призвал южноуральцев поддержать земляков-участников СВО

02.11.2022 14:31

Правительство выделило средства на создание экопромышленного парка в Челябинской области

02.11.2022 14:23

В Челябинске спасли восемь собак, хозяйка которых умерла дома

02.11.2022 13:52

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