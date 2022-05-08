Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Клещи
Космос
Дело Виктора Щекотова
Протесты медиков
Коррупция в филиале ЧелГУ
Челябинск минирование
Пригородные поезда
Коронавирус
Арест Васькова
Гроза
ЗСО
Дело Александра Уфимцева
Дело Дмитрия Замятина
Поправки в Конституцию
АгроПлюс
Тефтелев коррупция
Метро в Челябинске
Ситуация на Украине
День Победы
День редких заболеваний
Учения стран ШОС
Бюджет
Дело Андрея Косилова
Транспорт
Война в Сирии
Наркотики
Мирная миссия-2007
карантин
Выборы в Госдуму
ЕГЭ
Мусор
Физкультминутка
Здоровье
Уголовное дело Юревича
Картина маслом
Бунт в копейской колонии
Автовокзал Челябинск
Арест Николая Сандакова
Голодовка в Розе
Детское питание
С добрым утром, Урал!
Жизнь на минималках
Арест чиновников Озерска
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Наркотики
С добрым утром, Урал!
На житейских перекрестках
Война в Сирии
Ситуация на Украине
Арест Ардабьевского
Протесты медиков
Арест чиновников Озерска
Борьба с наркотиками
Жизнь на минималках
Дело Александра Уфимцева
Коронавирус
Коррупция в филиале ЧелГУ
Пригородные поезда
Банкротство Уралбройлер
Дело Попова и Щербаковой
Голодовка в Розе
Арест Николая Сандакова
Здоровье
ЗСО
Дело Извекова
ЕГЭ
карантин
Дело Александра Путина
Крещение
Детское питание
Космос
Тефтелев коррупция
Банкротство ЗМЗ
Физкультминутка
Дело Артура Дамерта
Дело Продкорпорации
Переселение поселка Роза
Дороги
День Победы
Дело Александра Макарова
Уголовное дело Юревича
Картина маслом
Мирная миссия-2007
Дело Жана Мезенцева
Гроза
Дело Скрынника
Глазами краеведа
Учения стран ШОС
Выборы в Госдуму
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко седьмог
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.05.2022

Жизнь и смерть в Рубежном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, в парке имени Гагарина, по инициативе начальника главного управления МВД России по
День Победы
День Победы
08.05.2022

Под звуки дорогих сердцу песен

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса на территории военной части в Липецкой о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.05.2022

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Елена Сергеевна, сорокалетняя преподавательница истории, обожала праздники в коллективе. Её муж б
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
08.05.2022

«А у меня муж молодой!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в День Победы, девятого мая, общественный транспорт будет работать после праздничног
День Победы
День Победы
07.05.2022

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2022

Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
Крупным планом
08.05.2022 21:22

Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

Жители Магнитогорска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой отреагировать на рейдерский захват садового товарищества. Собрание членов СНТСН им. Мичурина, на которое пришли несколько сотен человек, состоялось сегодня, восьмого мая.

Садоводы уверены, что земли товарищества хотят присвоить коммерсанты, заинтересованные в застройке территории с развитой инфраструктурой. 

По словам действующего председателя товарищества Виктора Белоусова, мичуринское садовое товарищество представляет собой лакомый кусочек: с одной стороны от сада строят парк «Притяжение», с другой стороны находятся коттеджные посёлки. Застроить элитным жильём, скорее всего, хотят и территорию товарищества, предполагает Белоусов.

На должность председателя СНТСН им. Мичурина он был избран пятого  декабря 2021 года. Решение об этом никто не оспорил. Однако 25 апреля 2022 года на основании фиктивных документов  Налоговая служба зарегистрировала в качестве председателя некоего Сергея Жукова.

 А 27 апреля, по словам Белоусова, группа людей силой попыталась завладеть уставными документами  товарищества.  Среди них известны личности только двоих – это Сергей Фёдорович Жуков и Игорь Валентинович Быков.

«27 апреля они приехали, взяли меня и просто выбросили из кабинета. Я написал в Вайбере, что идёт рейдерский захват,  попросил подъехать тех, кто может. Садоводы приехали, охрана подключилась. После чего эти люди уехали. Мы и участкового вызывали. В итоге он взял с нас объяснение и всё. А через 2-3 дня повторилось то же самое», - рассказал председатель СНТ.

Интересно, что методы «лихих 90-х» использует человек, некогда работавший в правоохранительных структурах. Сергей Жуков - бывший заведующим гаражом отдела полиции «Правобережный». После выхода на пенсию он работал в СНТСН им. Мичурина старшим вахтёром-обходчиком. После серии грабежей садоводы решили нанять охранное предприятие, и Жуков попал под сокращение. Дважды суд восстанавливал его на работе, но на третий раз сокращение признали законным.

По мнению юриста СНТ Юлии Тросиненко, Жуков воспринял это как страшную обиду, чем поспешили воспользоваться совершенно другие люди, а именно бизнесмен Игорь Быков. Председатель и юрист товарищества считают, что тем же самым образом он уже действовал, чтобы заполучить гаражные кооперативы «Южный» и  «Металлург-3».

Добиться возбуждения уголовного дела о подделке документов Юлия Тросиненко пыталась пять раз. Однако правоохранители состава преступления не видят.  Полиция разводит руками, ссылаясь на то, что новоявленный председатель Жуков не предоставляет протокол собрания с подписями садоводов. Логика стражей порядка предельно проста: нет документа -  значит нечего проверять.

«Нами было подано заявление в отдел полиции [г. Магнитогорска – прим. ред.] «Правобережный». В итоге мы получили отказ в возбуждении уголовного дела на основании того, что Жуков не предоставил в отдел полиции протокол собрания, которым он был избран, и значит в его действиях нет состава преступления. Это постановление было отменено в порядке надзора. Подано новое заявление - снова отказ, потому что Жуков отказывается предоставлять документы и сообщать, кто именно за него отдал 2000 голосов. Очередной отказ в возбуждении уголовного дела был обоснован тем, что Правобережный районный суд 01.12.2021 г. признал результаты голосования по выборам Жукова председателем недействительными», - рассказала на собрании садоводов Юлия Тросиненко.

По её словам, закон позволяет полиции провести обыски и выемку необходимых документов в рамках возбужденного дела о мошенничестве. Причины, по которым это не происходит - коррупция либо банальное нежелание брать на себя лишние проблемы. Подобные дела, отмечает юрист, возбуждают по управляющим компаниям. Но одно дело проверить подписи  проживающих компактно жильцов дома, и совсем другое – подтвердить подлинность подписей нескольких тысяч людей, собственников дачных участков.

«Они [полицейские – прим. ред.] даже не установили личности тех, с кем действовал Жуков. Он рассказывает сказки, что собрание, избравшее его, было организовано инициативной группой. Кто входит в неё, он не говорит. Да у него и не спрашивают. Однако, инициативная группа должна насчитывать не менее 800 членов товарищества. Между тем 25 февраля 2021 г. в газете «Магнитогорский рабочий»  было опубликовано объявление о проведении заочного собрания в тот же день - 25 февраля 2021 года, то есть в течении суток. Инициатором там указывался Жуков, в единственном числе. Желающие могут в этом удостовериться», - добавила Юлия Тросиненко.

Вопросы у юриста возникают и к нотариусу, которая заверила подпись подставного председателя на основании недействующего Устава товарищества от 20 января 2000 года, в котором фигурирует старое название юридического лица. Однако суд и первой, и второй инстанции претензии к нотариусу счёл необоснованными, указав, что нотариус несёт ответственность лишь за подлинность подписи в заявлении о внесении изменений в реестр юридических лиц. Сейчас несколько заявлений по этому делу направлено в Седьмой Кассационный суд.

Пока суды долго и со скрипом пытаются разобраться в подробностях «дачной войны», уверенные в своей безнаказанности бизнесмены предпринимают новые попытки силового решения вопроса.  Дачники же опасаются, что если к власти придёт новый председатель, садовое товарищество будет использоваться для «выкачки денег». Средства за пользование инфраструктурой будут просто уходить в карман не чистого на руку руководителя. Дороги перестанут ремонтироваться, начнут копиться долги, не будет воды, электроэнергии, и в конечном счёте, люди начнут распродавать участки. А скупать их будут под коттеджи. С учётом того, что земли под индивидуальное жилищное строительство не хватает, такой сценарий – вполне реален.

Автор: Татьяна Правдина
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня утром, пятого мая, в преддверии 77-й годовщины Великой Победы была торжестве
Общество
День Победы

Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня

05.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общество

Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет

04.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вечные огни и Огни памяти на воинских захоронениях и находящихся вне их мемориальных сооружениях
Общество
День Победы

Газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным

04.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого мая, федерация профсоюзов Челябинской области в парке Гагарина провела митинг-ко
Общество

Первомай объединил тысячи челябинцев

01.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске растет градус возмущения ценовой политикой торговых сетей. В магазинах разных ритейл
Экономика

Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?

30.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузы Челябинской области рассказали, по какому графику будут учиться и отдыхать студенты в предст
Общество

Как будут учиться и отдыхать студенты вузов Челябинской области в первые 10 дней мая

29.04.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специальный корреспондент информационного агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко седьмог
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.05.2022

Жизнь и смерть в Рубежном
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске, в парке имени Гагарина, по инициативе начальника главного управления МВД России по
День Победы
День Победы
08.05.2022

Под звуки дорогих сердцу песен

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса на территории военной части в Липецкой о
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
08.05.2022

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Елена Сергеевна, сорокалетняя преподавательница истории, обожала праздники в коллективе. Её муж б
На житейских перекрестках
На житейских перекрестках
08.05.2022

«А у меня муж молодой!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в День Победы, девятого мая, общественный транспорт будет работать после праздничног
День Победы
День Победы
07.05.2022

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

08.05.2022 21:47

Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник

08.05.2022 21:22

Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

08.05.2022 21:08

Жизнь и смерть в Рубежном

08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

08.05.2022 14:10

Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны

08.05.2022 11:10

Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

08.05.2022 10:52

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы

08.05.2022 10:26

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части

08.05.2022 10:00

На автодороге Миасс-Карабаш опрокинулся автобус с футбольными болельщиками, есть жертвы

08.05.2022 00:12

«А у меня муж молодой!»

07.05.2022 19:00

Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут

07.05.2022 18:36

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая

07.05.2022 15:46

Шефы из УФСБ подарили челябинским школьникам поездку в дом-музей советского разведчика

07.05.2022 14:53

Двоих жителей Челябинской области наказали за размещение в соцсетях нацистской символики

07.05.2022 14:38

В Харлушевском заказнике пресечена попытка вывоза плодородной почвы

07.05.2022 12:28

Львенок с двойным именем наслаждается жизнью в челябинском зоопарке

07.05.2022 12:08

В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида

07.05.2022 11:27

Михаил Скоков поздравил южноуральских ветеранов с Днем Победы

07.05.2022 10:39

На Таганае выросли аммиачные грибы и грибы-шишколюбы

07.05.2022 10:27

«Царь воды» провел в Челябинске мастер-класс

07.05.2022 10:26

«Поезд Победы» торжественно встретили в Челябинске

07.05.2022 09:58

XIII Премия "АНДРЮША-2022" собрала тысячу юных талантов на одной сцене и 350 тысяч зрителей по всему миру

06.05.2022 21:15

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 21:00

Погода в Челябинской области на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 20:50

Молодые металлурги ЧЦЗ поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 20:46

Миасский силовик, задержанный при передаче взятки следователю, будет уволен с «волчьим билетом»

06.05.2022 20:14

Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое мая

06.05.2022 16:36

Профсоюз добился компенсации морального вреда водителю «Дикси»

06.05.2022 16:27

Парад Победы «пришел» к челябинским ветеранам

06.05.2022 16:09

Южноуральского силовика, задержанного при передаче взятки, не выпустили из СИЗО

06.05.2022 15:55

Южноуральцам предлагают порассуждать на тему любви к Родине и ближнему своему

06.05.2022 15:35

Пьяный водитель из Аргаяшского района устроил гонки с сотрудниками ГИБДД

06.05.2022 15:31

Девятого мая движение в Челябинске закроют с раннего утра и до позднего вечера

06.05.2022 15:15

В Челябинске назначен новый начальник управления ЖКХ

06.05.2022 15:13

Спортсмены Челябинска поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 14:54

«Не покидай меня» - посвящение Озёрского театра кукол Дню Победы

06.05.2022 14:54

Гости из ЮУГМУ учили будущих полицейских останавливать кровь и «заводить» сердце

06.05.2022 14:23

Полицейские приглашают челябинцев на выставку вооружения

06.05.2022 13:41

В Тракторозаводском районе Челябинска благоустроят четыре сквера

06.05.2022 13:20

Челябинцы возмутились тем, что в зоопарке нельзя ездить на самокатах

06.05.2022 13:18

На станции Златоуст торжественно встретили «Поезд Победы»

06.05.2022 13:00

Джон Паркер: Президент США Байден и есть тот Дьявол

06.05.2022 12:43

В майских спектаклях челябинцы увидят артистов театра оперы и балета в новых образах

06.05.2022 12:37

Ради людей и природы: ММК активно внедряет в производство системы пылеподавления

06.05.2022 12:36

«Ростелеком» обеспечит мощное звучание парада Победы в Челябинске

06.05.2022 12:34

Сотрудники УФСБ Челябинской области чтят память героев Великой Победы

06.05.2022 12:19

Священнослужители разных конфессий объединились против украинского фашизма

06.05.2022 11:52

В Челябинске в преддверии Дня Победы увеличили число дорожных рабочих

06.05.2022 11:50

Мэр Челябинска поздравила ветерана Великой Отечественной войны

06.05.2022 11:34

Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске

06.05.2022 10:48

В начале мая в Златоусте установился снежный покров

06.05.2022 10:45

Дело изверга из Сосновского района, который облил малыша кипятком, отправлено в суд

06.05.2022 10:40

Новое здание налоговой службы в Челябинске построено на 30%

06.05.2022 10:37

В Каслинском районе погиб рыбак из Свердловской области

06.05.2022 10:35

Южноуральцы смогут бесплатно распечатать портреты для «Бессмертного полка»

06.05.2022 10:30

Упражнение Жгонка для пробуждения всего организма

06.05.2022 09:26

Обязанности министра здравоохранения Челябинской области официально возложены на Тарасова

06.05.2022 09:03

В Челябинске открыли сезон на детской железной дороге

05.05.2022 18:14

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды, в горах установится временный снежный покров

05.05.2022 17:53

В Челябинске поставили спектакль про Чистомена

05.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области похолодает, местами дождь со снегом

05.05.2022 17:20

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая

05.05.2022 17:20

В Тракторозаводском районе Челябинска хотят возвести жилой комплекс с садиком и школой

05.05.2022 17:08

Врачи областной больницы Челябинска освоили хирургический способ лечения астмы

05.05.2022 17:05

В Аше по материалам КСП и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело

05.05.2022 16:54

В Челябинской области семьи погибших в спецоперации военных получают по одному миллиону рублей

05.05.2022 16:51

Посевная кампания в Челябинской области набирает обороты

05.05.2022 16:48

Челябинцы раскупают лекарство от эпилепсии: в аптеках появился отечественный препарат, но его на всех не хватает

05.05.2022 16:26

Более 566 тысяч пассажиров отправились со станций ЮУЖД в апреле 2022 года

05.05.2022 16:18

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» применяют инновационные технологии в Сосновском районе

05.05.2022 15:10

Задержанного в Испании Анатолия Шария отпустили под подписку о невыезде

05.05.2022 14:29

В Магнитогорске членам ОПГ вынесли приговор крупные за махинации

05.05.2022 14:21

Златоустовцы привезли в Чебаркульский гарнизон «Стихийное бедствие»

05.05.2022 13:46

В Испании задержан Анатолий Шарий

05.05.2022 13:35

Более 350 тысяч южноуральцев окунулись в мир моды с FashionDay «Поколения М»

05.05.2022 13:27

Предпринимателям Челябинска рассказали об экспериментальных правовых режимах и защите персональных данных

05.05.2022 13:17

Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня

05.05.2022 13:15

В центре Челябинска закроют движение транспорта

05.05.2022 12:59

В Бредах беспилотник «вычислил» иностранца, который хотел проникнуть на территорию России

05.05.2022 12:37

Челябинцам предлагают вспомнить подвиг медиков, работавших в эвакогоспитале

05.05.2022 12:16

Крупный ночной пожар в садовом товариществе Златоуста

05.05.2022 11:54

В системе ОМС Челябинской области будет работать новая страховая компания

05.05.2022 11:49

На озере Айдыкуль ищут пропавшего рыбака

05.05.2022 11:47

Правительство расширило доступ к социальной поддержке для семей с детьми

05.05.2022 11:45

Правительство снизило ставку по льготной ипотеке и разрешило сочетать ее с рыночной ипотекой

05.05.2022 11:38

В ЛНР прибыли автомобили 134-го гуманитарного конвоя МЧС России

05.05.2022 11:30

Полицейские Еманжелинска задержали подростков, которые могли пустить под откос поезд

05.05.2022 11:24

На Солнце произошли крупные вспышки, которые могут привести к магнитным бурям

05.05.2022 11:02

«Поезд Победы» на паровой тяге прибудет в Челябинск шестого мая

05.05.2022 11:00

Нацпарк «Таганай» проведёт экскурсию для волонтёров

05.05.2022 10:40

Челябинка решила поживиться за счет мигрантов и попала под статью

05.05.2022 10:30

Челябинский актер сериала «САШАТАНЯ» возвращается на ТНТ

05.05.2022 09:09

В Челябинске открыли стелу обратного отсчета до Всероссийской «Студенческой весны»

05.05.2022 08:56

В четверг в Челябинской области тепло, местами дожди и грозы

05.05.2022 08:45

ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

04.05.2022 22:19

Анонсы событий и мероприятий на пятое мая

04.05.2022 20:28

Юные челябинцы узнали, какими куклами играли их ровесники в крестьянских семьях

04.05.2022 20:16

В Челябинске закроют движение по улице 3-го Интернационала