Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

Жители Магнитогорска записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой отреагировать на рейдерский захват садового товарищества. Собрание членов СНТСН им. Мичурина, на которое пришли несколько сотен человек, состоялось сегодня, восьмого мая.

Садоводы уверены, что земли товарищества хотят присвоить коммерсанты, заинтересованные в застройке территории с развитой инфраструктурой.

По словам действующего председателя товарищества Виктора Белоусова, мичуринское садовое товарищество представляет собой лакомый кусочек: с одной стороны от сада строят парк «Притяжение», с другой стороны находятся коттеджные посёлки. Застроить элитным жильём, скорее всего, хотят и территорию товарищества, предполагает Белоусов.

На должность председателя СНТСН им. Мичурина он был избран пятого декабря 2021 года. Решение об этом никто не оспорил. Однако 25 апреля 2022 года на основании фиктивных документов Налоговая служба зарегистрировала в качестве председателя некоего Сергея Жукова.

А 27 апреля, по словам Белоусова, группа людей силой попыталась завладеть уставными документами товарищества. Среди них известны личности только двоих – это Сергей Фёдорович Жуков и Игорь Валентинович Быков.

«27 апреля они приехали, взяли меня и просто выбросили из кабинета. Я написал в Вайбере, что идёт рейдерский захват, попросил подъехать тех, кто может. Садоводы приехали, охрана подключилась. После чего эти люди уехали. Мы и участкового вызывали. В итоге он взял с нас объяснение и всё. А через 2-3 дня повторилось то же самое», - рассказал председатель СНТ.

Интересно, что методы «лихих 90-х» использует человек, некогда работавший в правоохранительных структурах. Сергей Жуков - бывший заведующим гаражом отдела полиции «Правобережный». После выхода на пенсию он работал в СНТСН им. Мичурина старшим вахтёром-обходчиком. После серии грабежей садоводы решили нанять охранное предприятие, и Жуков попал под сокращение. Дважды суд восстанавливал его на работе, но на третий раз сокращение признали законным.

По мнению юриста СНТ Юлии Тросиненко, Жуков воспринял это как страшную обиду, чем поспешили воспользоваться совершенно другие люди, а именно бизнесмен Игорь Быков. Председатель и юрист товарищества считают, что тем же самым образом он уже действовал, чтобы заполучить гаражные кооперативы «Южный» и «Металлург-3».

Добиться возбуждения уголовного дела о подделке документов Юлия Тросиненко пыталась пять раз. Однако правоохранители состава преступления не видят. Полиция разводит руками, ссылаясь на то, что новоявленный председатель Жуков не предоставляет протокол собрания с подписями садоводов. Логика стражей порядка предельно проста: нет документа - значит нечего проверять.

«Нами было подано заявление в отдел полиции [г. Магнитогорска – прим. ред.] «Правобережный». В итоге мы получили отказ в возбуждении уголовного дела на основании того, что Жуков не предоставил в отдел полиции протокол собрания, которым он был избран, и значит в его действиях нет состава преступления. Это постановление было отменено в порядке надзора. Подано новое заявление - снова отказ, потому что Жуков отказывается предоставлять документы и сообщать, кто именно за него отдал 2000 голосов. Очередной отказ в возбуждении уголовного дела был обоснован тем, что Правобережный районный суд 01.12.2021 г. признал результаты голосования по выборам Жукова председателем недействительными», - рассказала на собрании садоводов Юлия Тросиненко.

По её словам, закон позволяет полиции провести обыски и выемку необходимых документов в рамках возбужденного дела о мошенничестве. Причины, по которым это не происходит - коррупция либо банальное нежелание брать на себя лишние проблемы. Подобные дела, отмечает юрист, возбуждают по управляющим компаниям. Но одно дело проверить подписи проживающих компактно жильцов дома, и совсем другое – подтвердить подлинность подписей нескольких тысяч людей, собственников дачных участков.

«Они [полицейские – прим. ред.] даже не установили личности тех, с кем действовал Жуков. Он рассказывает сказки, что собрание, избравшее его, было организовано инициативной группой. Кто входит в неё, он не говорит. Да у него и не спрашивают. Однако, инициативная группа должна насчитывать не менее 800 членов товарищества. Между тем 25 февраля 2021 г. в газете «Магнитогорский рабочий» было опубликовано объявление о проведении заочного собрания в тот же день - 25 февраля 2021 года, то есть в течении суток. Инициатором там указывался Жуков, в единственном числе. Желающие могут в этом удостовериться», - добавила Юлия Тросиненко.

Вопросы у юриста возникают и к нотариусу, которая заверила подпись подставного председателя на основании недействующего Устава товарищества от 20 января 2000 года, в котором фигурирует старое название юридического лица. Однако суд и первой, и второй инстанции претензии к нотариусу счёл необоснованными, указав, что нотариус несёт ответственность лишь за подлинность подписи в заявлении о внесении изменений в реестр юридических лиц. Сейчас несколько заявлений по этому делу направлено в Седьмой Кассационный суд.

Пока суды долго и со скрипом пытаются разобраться в подробностях «дачной войны», уверенные в своей безнаказанности бизнесмены предпринимают новые попытки силового решения вопроса. Дачники же опасаются, что если к власти придёт новый председатель, садовое товарищество будет использоваться для «выкачки денег». Средства за пользование инфраструктурой будут просто уходить в карман не чистого на руку руководителя. Дороги перестанут ремонтироваться, начнут копиться долги, не будет воды, электроэнергии, и в конечном счёте, люди начнут распродавать участки. А скупать их будут под коттеджи. С учётом того, что земли под индивидуальное жилищное строительство не хватает, такой сценарий – вполне реален.