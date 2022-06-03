«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

Выставочный проект «Под Андреевским флагом», открывшийся в Государственном историческом музее Южного Урала 31 мая, включает в себя интерактивную экспозицию для детей. Называется она «20 тысяч лье под водой».

Экспозиция состоит из нескольких тематически декорированных зон, каждая из которых открывается по мере продвижения сюжета занятия. Дополняют атмосферу любимые песни из диснеевской «Планеты сокровищ» и «Пиратов Карибского моря».

В основной зоне ребята наглядно узнают типы первых кораблей разных стран: древнекитайская джонка, древнеегипетская торговый корабль, древнегреческая триера, римская трирема, грозный драккар викингов и ладья славян.

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Следующее пространство погружает в эпоху Великих географических открытий, взору предстают модели 1:50 трех каравелл первой экспедиции Христофора Колумба – «Нинья», «Пинта» и «Санта-Мария».

Ребята узнали, что средневековые путешествия были полны опасности - каравеллы везли золото, очень интересующее пиратов, как вдруг: «Встать на якорь!». Разбойник настигает ребят на следующем этапе – острове, но пират сговорчив и предлагает весело «размять косточки» в игре.

Будоражащий досуг с пиратом сменяется спокойным погружением на подлодке, из иллюминаторов открывается чудо - водная лазурь с рыбками всевозможных цветов. Под рассказ о них участники возвращаются на сушу.

«Кидаем шляпы в воздух! Ура!» - в финале смелые путешественники находят клад. Но этот клад не только можно потрогать, он ещё и в эмоциях, новых знаниях и впечатлениях от занятия - все это ребята забирают с собой.

Внимание, интерактивная экскурсия предусмотрена для коллективного посещения и по предварительной записи. Обращаться по телефонам: +7 (351) 263-08-32; +7 (351) 265-23-88.