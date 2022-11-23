85 лет жизни Челябинской филармонии - в снимках на выставке «Симфония гармонии»

25 ноября в Челябинске откроется планшетная выставка «Симфония гармонии: Челябинской филармонии 85 лет». Южноуральцы смогут увидеть ее на Аллее Славы Кировки. Сорок стендов посвящены прошлому и самым ярким событиям современности.

На снимках – митинг на площадке ЧТЗ по выпуску танка «Владимир Маяковский» со знаменитым актёром Владимиром Яхонтовым (фото 1944г.); первый главный дирижёр симфонического оркестра филармонии Натан Факторович (с 1939 по 1950 гг.) – во фронтовой бригаде на Волховском фронте (1944 г.) и он же – приглашенный из Челябинска дирижёр Ленинградского оркестра в 1947 г.; панорама города 1950-х – со зданием концертного зала; ансамбль «Ариэль» начала 1970-х перед выездом на концерт во дворе филармонии; здание кинотеатра «Родина» 1952 г. – будущего современного Зала органной и камерной музыки. Красноречивы сами названия некоторых планшетов, исторические: «Дадим трудящимся культурный отдых!», «Без крыши над головой» (1930 гг.), «Музы не молчали» (1940 гг.), «Магия места» (1950 год), «Добрый зритель в девятом ряду» (2010-е годы) «Дирижеры творческого процесса» (руководители филармонии в разные годы) и другие.

В экспозицию вошли фотографии из Государственного архива и архива филармонии, а также работы известных челябинских фотографов: Сергея Васильева, Алексея Гольянова, Юрия Ермолина, Надежды Пелымской, авторов из С-Петербурга и Москвы – Даниила Рабовского, Владимира Постнова, Лилии Ольховой.