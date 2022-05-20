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20.05.2022 13:12

Афиша акции «Ночь музеев» в Челябинской области на 21 мая

В предстоящую субботу, 21 мая, Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Тема 2022 года - «Больше, чем музей». Музеи региона проведут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы, а также мероприятия в разных форматах оффлайн/онлайн.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В 15 часов Всероссийская акция «Ночь музеев» начнется в государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100).

Программа:

С 15 до 17 часов - Летняя эстрада, интерактивная площадка: «Хожу в русском»: желающие смогут примерить реплики традиционных костюмов и сфотографироваться в них.
С 19 до 20 часов и с 21 до 22 часов - тематические экскурсии и занятия с мастер-классом по изготовлению брелков из полимерной глины на выставке «Уральское чудо. Чугунное кружево»
С 19 до 20 часов - фотозона «Дамы эпохи», в рамках выставки «Уральское чудо. Чугунное кружево».
С 19 до 20 часов и с 21 до 22 часов - интерактивная экскурсия «Тайны старого города».
С 19 до 20 часов и с 21 до 22 часов - историческая игра «Путешествие на поезде времени» - костюмированный квест.

С 19 до 22 часов - «О чем расскажет крыло насекомого», мастер-класс по изготовлению закладок с изображением насекомых.
С 19 до 22 часов - «Малахитовая шкатулка», мастер-класс по изготовлению шкатулки из пластилина (имитация поделочных камней).
С 19 до 22 часов - квест «Загадки Петра I».
С 19 до 22 часов - игра «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве ранних кочевников».
С 19 до 21 часа - проведение акции «Пост-кроссинг», рассылка музейных открыток.
В 22 часа - 3Д мэппинг на открытой площадке музея.

Детский музей

С 19 до 22 часов - интерактивные площадки:

1. «изготовление детского музыкального инструмента – барабанки (украшается росписью);
2. плетение в технике «дерганье на пальцах»;
3. изготовление кукол на щепках в башкирской юрте и текстильных кукол в русской избе;
4. ткачество на ткацком станке

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств программа охватит не только выставочные залы (на площади Революции, 1 и улице Труда, 92А), но и внедрится в городское пространство конкурсом детского рисунка на асфальте «Я люблю музей», выставкой «С праздником, музей!» и лекцией о городской архитектуре под открытым небом в самом сердце города, среди лучших её образцов.

Картинная галерея (ул. Труда 92А).

Выставка «Книга Квест»

С 12 до 13 часов - «Весёлые осьминожки» - пальчиковое рисование для самых маленьких и не только.

С 13 часов 30 минут до 15 часов - мастер-класс для семей и родителей по созданию игрушки из меховых шариков «Пушистые зверята».

С 16 часов до 17 часов 30 минут - мастер-класс по мокрому валянию «Бусы из шерсти».

С 20 часов до 21 часа - мастер-класс по созданию макраме в стиле Бохо «Сказочный ангел».

С 21 часа 3 минут до 22 часов - занятие по акварельному скетчингу «Книжная иллюстрация».

Постоянная экспозиция

С 14 до 15 часов - лекция по атрибуции «Тайна картины. Атрибуция портретов графинь Бобринских кисти Г.М. Манизера и Ф.Э. А. О’Коннель». Читает старший научный сотрудник Наталья Махновская.

С 16 часов до 17 часов 30 минут - быстрые наброски «Рисунок с натуры».

С 18 часов до 19 часов 30 минут - лекция-концерт с участием студентов народной артистки РФ Натальи Заварзиной «Утаенная любовь Пушкина. Донжуанский список поэта и таинственная NN». Читает старший научный сотрудник Галина Медведева.

С 20 часов до 21 часа - синтетический проект с включениями музыки и поэзии «Три чуда в искусстве. Италия».

С 22 часов до 23 часов 30 минут - проект «Искусство для неискушенных», арт-медиация с искусствоведом Екатериной Коляченко.

Музей изобразительных искусств (площадь Революции, 1).

Улица у музея

С 12 до 15 часов – конкурс детского рисунка и рисунка на асфальте «Я люблю музей»
С 12 часов до 18 часов 30 минут – выставка детского рисунка «С праздником, музей!»
С 15 часов до 16 часов 30 минут - открытая лекция «Челябинск. Архитектура уездного города и областного центра ХХ века» в летней веранде ресторана «Камакура». Читает Галина Николаевна Кибиткина, главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области.

Специальное предложение для гостей «Ночи музеев»

С 9 до 17 часов - арт-завтраки в рестобаре «Kamakura».

Уральский павильон

С 18 часов до 19 часов 30 минут – игра-путешествие «Загадки уральского сфинкса».

С 20 часов до 21 часа - мастер-класс по изготовлению уникальной парфюмерной композиции.

С 22 до 23 часов - мастер-класс по изготовлению уникальной парфюмерной композиции.

Зал. им. архитектора Е. В. Александрова

С 14 часов до 15 часов 30 минут – вернисаж выставки «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии».

С 15 часов 30 минут до 16 часов - кураторская экскурсия по выставке «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии». Проводит коллекционер, искусствовед Галия Малоушкина.

С 16 часов до 17 часов 30 минут - лекция-дегустация от парфюмерного эксперта Елизаветы Ворожбитовой.

С 18 часов до 19 часов 30 минут - лекция «Винтаж сегодня» от стилиста Юлии Губановой.

С 20 часов до 21 часа - мастер-класс по анимации в технике передвижка «Ароманимация».

С 22 часов до 23 часов 30 минут - почти комедия «В Москву – разгонять тоску». Постановка Челябинского Молодежного театра.

ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ»

В 10 часов заповедник «Аркаим» присоединится ко всемирной акции «Ночь музеев». Программа.

В 10 часов утра - экскурсия «35 лет спустя в Аркаимской долине: по следам археологов». Гидами выступят геолог Аркадий Шохин и археолог, научный сотрудник заповедника Татьяна Малютина. В ходе экскурсии посетители узнают, как и почему было выбрано место под строительство плотины, как работали археологические экспедиции на территории аркаимской долины и как разворачивалась борьба за сохранение Аркаима. Археолог Светлана Зданович, которая расскажет о первых годах работы на Аркаиме (от администрации туристического лагеря).

С 12 до 13 часов – археолог-реконструктор Екатерина Трофимова мастер-класс по аутентичному плетению браслетов из крапивы (музей заповедника «Аркаим»).

С 14 до 15 часов – квест «Дорогами прошлого» и попробовать себя в роли Индианы Джонса или Лары Крофт. Желающим предстоит не только отыскать артефакты, но и провести научную работу (от администрации туристического лагеря).

С 16 до 17 часов – археолог-реконструктор Екатерина Трофимова проведёт мастер-класс по изготовлению циновки (музей заповедника «Аркаим»).

С 16 часов 30 минут до 17 часов – подведение итогов и награждение участников и победителей квеста (музей заповедника «Аркаим»).

С 18 до 19 часов – концерт Павла ПИковского (сцена у горы Шаманки).

В 20 часов – открытие выставки «Аркаим в творчестве Александра Разбойникова» и публичная лекция самого художника (музей заповедника «Аркаим»).

В 20 часов 30 минут - археолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник заповедника Светлана Зданович проведёт лекцию «Всё начиналось так...», в которой расскажет о первых годах работы на Аркаиме, который Аркаимом ещё не был (музей заповедника «Аркаим»).

В 21 час - перфоманс-мистерия о тайных закоулках нашей души, которую покажет Живой театр Марины Саватеевой (музей заповедника «Аркаим»).

С 21 часа 45 минут до 24 часов – открытие обновленной экспозиции музея заповедника «Аркаим».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Программа (Челябинск, ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин Парк»).

С 16 до 20 часов - бесплатный вход на все экспозиции парка.

В 17 часов – экскурсия «Рюриковичи: от разрозненных племен до единого государства».

В 18 часов – экскурсия – «Романовы: 300 лет грандиозных свершений».

В 18 часов - кинолекторий по случаю дня рождения выдающегося советского режиссера, нашего земляка С.А. Герасимова «Молодая гвардия: 85 лет спустя».

В 19 часов – экскурсия «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны».

Онлайн-лекторий в рамках выставочного проекта «Свет фресок Дионсия – миру» от куратора проекта, искусствоведа Екатерины Даниловой-Холдиной (Москва).

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

В 19 часов в Молодежном театре (Челябинск, ул. Кирова, 116) состоится паблик-ток «Островский. 199 лет. Зачем нам это?» (16+). Мероприятие приурочено предстоящей премьере «Русское. Островский». Поспорить о мэтре придут главные режиссёры Иван Миневцев (Молодёжный театр) и Виктория Мещанинова (Камерный театр), а также кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Елена Жеребцова.

МАНЕКЕН

В рамках акции «Ночь музеев 2022» в Манекене (Челябинск, ул. Пушкина, 64) пройдет ночная серия аудиопроменадов «Человек в театре»: 21 мая в 22 часа и в 23 часа, 22 мая - 00:00 часов. Участники, надев наушники, побродят по театру в поисках ответа на вопрос о природе человека.

ТЕАТР КУКОЛ (Челябинск, ул. Кирова, 8).

Начиная с 16 часов каждые полтора для участников акции будет организована «больше чем экскурсия» - игровой променад в компании артистов театра в самых необычных локациях. Посетители увидят пошивочный, бутафорский, столярный, костюмерный цеха, побывают непосредственно на большой и малой сценах Челябинского театра кукол.

«Неожиданные вопросы, словно ключ от действия, откроют разные двери театра и уникальные возможности: знакомство с актёрами, участие в создании образов героев, озвучивание, общение со всеми персонажами премьеры «Мышь Гликерия». Участники смогут прикоснуться к реквизиту и куклам», - рассказали в театре.

Всего наберут пять групп по 15 человек. Экскурсии для них проведут с 16 до 17 часов, с 17:30 до 18:30, с 19 до 20, с 20:30 до 21:30 и с 22 до 23.

МАГНИТОГОРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Магнитогорская картинная галерея приглашает жителей на Кулебяку. Программа (Магнитогорск, улица имени газеты "Правда", 12).

К акции также присоединятся частные галереи и учебные заведения.

МИАССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Акция «Ночь в музее 2022» будет проходить с 18 часов до полуночи. Программа (Миасс, ул. Пушкина, 8).

Автор: Любовь Юрина
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20.05.2022 10:57

Скотт Риттер рассказал, какой подарок сделал Байден Путину

20.05.2022 10:29

Рогозин рассказал о разрушительной силе «Сармат»

20.05.2022 10:12

Текслер внес в ЗСО законопроекты, направленные на поддержку бизнеса

20.05.2022 09:56

Таинственный долгожитель: пять фактов о водяном тигре Таганая

20.05.2022 09:47

В Челябинске изменилось расписание автобуса №25с

19.05.2022 20:12

«Почему нет свежих овощей и как питаться в школе детям-аллергикам?»: челябинцы обсудили школьные столовые

19.05.2022 17:41

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая

19.05.2022 17:36

В Карабаше открыли виртуальный концертный зал

19.05.2022 17:30

В пятницу в Челябинской области – местами дожди

19.05.2022 17:29

В Челябинске спасли пациента со свищом между пищеводом и бронхом

19.05.2022 17:05

Челябинская «Сцена-2022»: 32 года и 15 спектаклей для детей

19.05.2022 17:02

Челябинка пожаловалась Котовой на недоступную для велосипедистов среду

19.05.2022 17:01

Почти четырех миллионов лишилась жительница Магнитогорска, поверив незнакомцу

19.05.2022 16:59

Иностранцам запретят пользоваться услугами суррогатного материнства в РФ

19.05.2022 16:45

В Бредах найден мертвым восьмилетний мальчик

19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей

19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

19.05.2022 13:14

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

19.05.2022 13:00

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 12:42

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

19.05.2022 12:33

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 11:28

КСП проанализировала цены на детскую стоматологию в Челябинске

19.05.2022 10:56

Независимые эксперты и депутаты выступили против расширения улицы Худякова в Челябинске

19.05.2022 10:48

Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта наркотиков

19.05.2022 10:47

Иван Засурский займется в США проблемами климата

19.05.2022 10:41

Замкомандира «Азова» сдался в плен российским военным

19.05.2022 10:35

На Митрофановском кладбище поставлен крест?

19.05.2022 10:32

Виктор Рашников: Первую очередь «Притяжения» сдадут в эксплуатацию этим летом

19.05.2022 10:29

Сложившаяся на Челябинском цинковом заводе трудовая династия победила в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»

19.05.2022 10:22

Правительство увеличило максимум ипотечного кредита с использованием льготной ставки

19.05.2022 10:14

Между Челябинском и Миассом 20 мая будет курсировать «Вагон здоровья»

18.05.2022 20:04

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая

18.05.2022 19:55

В четверг в Челябинской области – ливни, грозы, град и сильный ветер

18.05.2022 18:48

Челябинский театр приглашает на психологические тренинги

18.05.2022 18:31

В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек

18.05.2022 18:15

Вице-премьер рассказал об основных образцах современного российского оружия

18.05.2022 17:32

Егоров ищет того, кто докажет целесообразность строительства трамвайной ветки в Ленинский район Челябинска

18.05.2022 17:13

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2021 год

18.05.2022 17:08

Челябинец избил семилетнюю дочь

18.05.2022 16:59

Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»

18.05.2022 16:31

ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр

18.05.2022 16:06

«Прорыв» отправлен в российскую армию

18.05.2022 15:49

Штормовое предупреждение для южноуральцев продлено до конца суток 18 мая

18.05.2022 15:45

Текслер предупредил всех глав муниципалитетов Челябинской области

18.05.2022 15:43

Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето

18.05.2022 15:03

Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК

18.05.2022 14:47

В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом