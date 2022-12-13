13.12.2022
Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска
13.12.2022
Восемь ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 11 месяцев 2022 года
13.12.2022
Клиенты ВТБ получили возможность пополнять брокерский счет через СБП со счета в любом банке
13.12.2022
Урок финансовой грамотности стоил домохозяйке 1,2 миллиона рублей
13.12.2022
Сенсорный сад в первом инклюзивном сквере Челябинска вырастят весной 2023-го
13.12.2022
Премия «Серебряный Лучник» – Урал объявила состав жюри
Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска
06.12.2019
Твори кино»: челябинцам покажут фильмы собственного производства
06.12.2019
Карен Шахназаров разрешил показ легендарных фильмов Челябинскому областному Киноцентру
28.11.2019
Челябинцы смогут выиграть подарки на показах мультфильма Disney «Холодное сердце 2»в формате RealD 3D
05.09.2019
В Челябинск пришло международное «Предчувствие»
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022