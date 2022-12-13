Армянский мультфильм о храброй принцессе Анаит покажут в кинотеатрах Челябинска

В кинотеатрах Челябинска и ряда других российских городов планируются показы анимационного фильма «Храбрая принцесса». Снят он по мотивам сказки о принцессе Анаит.

«Фильм, выполненный в лучших традициях армянской классической мультипликации, с отличными (местами смешными) диалогами, прекрасной музыкой композитора Армена Мартиросяна и песнями в исполнении известных армянских исполнителей, не оставит равнодушным не только маленьких зрителей, но и взрослых», - сообщает Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив.

Начинается история, как многие сказочные сюжеты: когда-то, давным-давно у чудесного колодца встретились молодой царь Вачаган и дочь пастуха Анаит. Вачаган, желая заполучить сердце Анаит, выполняет ее условие и осваивает ремесло. Это красивая и поучительная история о любви к труду, своей земле и народу.

Интернет-сервис «Кинопоиск» анонсировал показы с 15 декабря.