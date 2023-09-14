14.09.2023
Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга
14.09.2023
Торговый дом ММК становится ближе к клиентам
14.09.2023
В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение
14.09.2023
В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами
14.09.2023
Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО
14.09.2023
В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода
Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга
21.08.2023
На Аркаиме отметили День археолога лекциями и показом мультфильмов
10.08.2023
На Аркаим впервые приедет «Пушкин»
09.08.2023
В Челябинской области на детском кладбище Синташты нашли череп козла
28.07.2023
Рыцарские турниры и сражения башкирских батыров: стартует VII фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».
Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%
14.09.2023
Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования
13.09.2023
Борис Подольный и Юрий Подоляка оценили вклад Челябинской области в победу в СВО
13.09.2023
Антициклон установит ясную и теплую погоду в Челябинской области до выходных
12.09.2023
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023