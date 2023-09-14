Артефакты Аркаима добрались до Полярного круга

Артефакты из Челябинской области увидели – во всей их красе - жители Салехарда: 84 предмета из фондов музея-заповедника «Аркаим» представлены на масштабной выставке «Век звенящего металла», открывшейся в Музейно-выставочном комплексе единственного в мире города, находящегося непосредственно на Полярном круге.

Выставка посвящена истории народов Урала и Сибири и объединяет экспонаты восьми областных, республиканских, краевых и окружных музеев.

Основа экспозиции - уникальные артефакты, история которых насчитывает четыре тысячи лет: оружие, украшения из цветных и драгоценных металлов, сакральные предметы, инструменты для добычи руды и металлообработки из состава кладов и погребений эпохи бронзы на территории от Урала до Владивостока. Дополнят выставку реконструкции костюмов и снаряжения различных народностей, проживавших в период бронзового века на территории Евразии, интерактивные модели.

«Мы предоставили для выставки предметы эпохи поздней бронзы, XXI-XVI веков до нашей эры, найденные в ходе раскопок поселений Куйсак и Левобережное, могильников у села Степное и других памятников. Находки периода с начала 90-х гг. прошлого века до 2019 года. Это, прежде всего, топоры, ножи, браслеты и другие украшения, в том числе 13 изделий из драгоценных металлов, к примеру, бронзовые подвески и височные кольца с позолотой из могильника Чекатай», - рассказал начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов.

Также, по его словам, на выставке представлены предметы из кости и керамические сосуды, в том числе очень интересный сосуд с пиктограммами из могильника Калмыцкая молельня.

Как сообщила пресс-секретарь музея-заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, выставка в Салехарде продлится до начала декабря. Она отметила, что так далеко на север артефакты с Аркаима добрались впервые. Самое дальнее расстояние, которое ранее удалось преодолеть выставочному проекту, − до Сахалина, где в 2019 году прошла выставка «Аркаим: взгляд через века».