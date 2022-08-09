«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области

В трех городах Челябинской области состоятся выступления кукольного театра Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи.

Десятого августа в 18 часов «Балаганчик сказок» даст уличное представление в Магнитогорске, в парке у Вечного огня - на детской площадке за кафе «Чечки-Бречки»; 11 августа в 18 часов – в Челябинске, на пешеходной Кировке; 13 августа в 18 часов – в Миассе, на бульваре Мира - напротив торгового центра «Семья Парк».

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Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, театр представит кукольный спектакль «Рони, дочь разбойника» по сказочной повести Астрид Линдгрен. Продолжительность представления - полтора часа. Спектакль рассчитан на детей от четырех до 12-ти лет и их родителей. Зрителей ждут сражения и победы, настоящие танцы и веселые песни. Маленькая дочь разбойника покажет пример смелости и преданности. В финале любовь и дружба победят вражду.

Роли будут исполнять артисты подросткового клуба «99 овец» в рамках проекта «Балаганчик сказок». Подростковый клуб, как и театр кукол, действует на базе Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи. Этот центр расположен в Москве при Свято-Даниловом монастыре.