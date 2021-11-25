Большой театр представит челябинскому зрителю легендарный балет «Жизель» Адольфа Адана. Увидеть постановку жители южноуральской столицы и региона 14-го, 15-го и 16-го декабря.

Как отмечает пресс-секретарь челябинского театра Анастасия Черкас, в Большом «Жизель» шла почти без перерывов с 1843-го года. Автором редакции, признанной классической, выступил в 1944-м году Леонид Лавровский. Трудно вспомнить страну, где не видели и не любили бы этого спектакля. Лишь несколько десятилетий спустя новую редакцию «Жизели» сделал Юрий Григорович. Балетмейстер постарался сохранить в полноте и в чистоте традиционную петербургско-ленинградскую постановку. Партитура музыки и танца осталась неприкосновенной. Текст классических партий он не менял, но, верный своим установкам, добавил действию динамики и в целом оживил атмосферу спектакля.

Балет «Жизель» в постановке Юрия Григоровича на челябинской сцене будет исполнен впервые. Выступление артистов Большого театра пройдет в сопровождении симфонического оркестра Челябинского театра оперы и балета имени Глинки.

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14-го декабря партию Жизели исполнит заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, партию Графа Альберта – заслуженный артист России Владислав Лантратов.

15-го декабря в заглавной партии выступит лауреат международных конкурсов Ольга Смирнова, в партии Графа Альберта – заслуженный артист России Семен Чудин.

16-го декабря в образе Жизели на сцену выйдет заслуженная артистка России Анна Никулина, партию Графа Альберта исполнит Денис Родькин.

Гастроли в столице Южного Урала проходят в рамках соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России, а также при поддержке программы «Большие гастроли», реализуемой федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры РФ.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2017-м году. За это время специалисты пошивочного цеха и художники по свету челябинского театра оперы и балета проходили стажировку в Большом театре. В Челябинск приезжали с мастер-классами балетмейстер-репетитор Михаил Лавровский, хормейстеры Александр Критский и Андрей Заборонок.

Ранее в рамках сотрудничества Большой театр трижды приезжал на гастроли в Челябинск: в 2018-м году - с оперой «Богема» Пуччини, после чего декорации, костюмы и реквизит были переданы челябинскому театру, в 2019-м году - с балетом «Светлый ручей» Шостаковича и в 2021-м - с оперой «Искатели жемчуга» Бизе.

В 2019-м году Челябинский театр оперы и балета выезжал на гастроли в Москву, где на Новой сцене Большого театра представил оперу «Риголетто» Верди, балет «Пахита» Дельдевеза, Минкуса и балет-кантату «Кармина Бурана» Орфа.

Сейчас в репертуаре челябинского театра имеется два спектакля, созданных на основе декораций, костюмов и реквизита Большого театра: опера «Богема» Пуччини (режиссер В. Стародубцев) и балет «Дон Кихот» (балетмейстер-постановщик Ю. Выскубенко).

Фото Дамира Юсупова, Натальи Вороновой, Елены Фетисовой (Большой театр)