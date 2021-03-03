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Брат Норда

Бывают в нашей жизни такие смешные ситуации, о которых хочется рассказывать… У меня они чаще всего связаны с моей любимой подругой Марусей, у которой к тому же очень говорящая фамилия – Бойко. Удивительно, что моя Маня, получив свою фамилию от тихого и спокойного мужа, сразу же с ней сроднилась и стала ей соответствовать всегда и во всём.

Как-то раз мы встретились с подругой у дома моей сестры. К ним с мужем приехала погостить родственница с десятилетним сыном Димой. Дима как раз вывел на прогулку хозяйского пса по кличке Норд. Недоверчивый и довольно неприветливый к чужим пёс, похожий на финскую лайку, не позволял никому даже приближаться к нему самому и его хозяевам. Тем более никому из гостей в доме, где проживал Норд, не приходило в голову его погладить. Небольшое рыжее создание всегда было начеку и запросто могло тяпнуть за руку. Когда я оказывалась в гостях у сестры, Норд мчался к своим тайникам и вытаскивал из них свои заначки - старые, донельзя обглоданные кости. Так вот, маленький негодник кидал мне под ноги какую-нибудь занюханную кость, садился рядом и грозно рычал. Выдержав характер, хватал кость и нёсся на кухню. Там он с неимоверной быстротой поедал содержимое своих собачьих мисок, видимо, подозревая меня в конкурентоспособности. Когда же мы садились за стол, пёс усаживался рядом и, не мигая, пристально смотрел в глаза так, что кусок в горло не лез – его хотелось отдать Норду, что я и делала. Вот только в этот момент его можно было погладить. Во всём остальном пёс был неприступен.

И только слово «гулять», даже произнесенное на немецком языке–«шпацирен», действовало на него магически. Парадокс, но на улицу он мог идти хоть с кем, даже терпеливо ждал, когда на него наденут ошейник.

Так вот, приехавший в гости племянник хозяина вывел Норда на улицу и направился к нам. Моя подруга Маруся не раз была у моей сестры и хорошо знала её боевого пса. Про приезд гостей я ей только что рассказала. Увидев подходящую парочку, она спросила: «А это кто?»

Поскольку Норда она знала, а Диму видела впервые, я сказала: «Это Наташин Дима».

Дальше у нас пошёл диалог:

- А зачем Наташа его притащила с собой, да ещё и назвали его как-то странно!

- Что значит притащила и чем тебе не нравится имя Дима? – я была в полном недоумении.

- А он что, брат Норда? - и пробормотала: - Ведь как похож, только тот вроде ярче…

Эта фраза привела меня в изумление, потому что я всё время говорила с ней о мальчике Диме, и мне бы и в голову не пришло, что моя Бойко всё время имела в виду собаку. Дело в том, что она не узнала Норда: на улице он ей не показался таким ярким, каким был дома. Между тем наш разговор продолжился, и мы по-прежнему говорили каждая о своём.

- Манька, ты с ума сошла, это же мальчик, мальчик! Ты разве не видишь?

- Отлично вижу! Вижу, что не девочка! Уж их различать-то я умею! А это кто? – вопрос загнал меня в тупик.

- Бойко, это Дима, Наташин сын! Я же тебе сказала!

-Как странно всё, почему родители их одинаково назвали? Разве сыну не обидно? Первый раз с таким сталкиваюсь. Как их различать-то, зовут сына – бежит собака. И наоборот! Два Димы в одной семье – это уж слишком!

- Бойко, что ты несёшь! Про каких двух Дим ты говоришь? Где ты видишь второго, да ещё собаку! Где?!!

-Ну вот же он, рыжий этот! Он кто?!! Ты сама сказала, что Дима!

Когда Маруся и я наконец-то поняли друг друга, то буквально повалились на лавочку, корчась от смеха. Мы хохотали, что называется, до упаду, а Дима и ещё один «Дима» в обличье Норда ничего не понимали. Человеку Диме было всего десять лет, да он и не вслушивался в наш разговор, а старичку Норду уже давно хотелось где-нибудь у забора задрать свою рыжую лапу.