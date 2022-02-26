Челябинцев приглашают познать науку через искусство танца

Челябинский театр современного танца приглашает на премьеру спектакля «PLUMBUM». Увидеть постановку можно будет 28 февраля и 1 марта на площадке театра «Манекен». С помощью пластических средств выражения и музыки танцоры попробуют отобразить архаичное сознание человека и внутренние ограничения, которые мешают людям. Спектакль представят артисты из труппы Инновационного театра балета из Калуги.

Особенностью постановки является совмещение современного танца и физического театра. Кроме того, музыка для спектакля была специально создана из звуков металла. Не смотря на это, зритель сможет различить в ней смысловые и всем понятные коды, например, Гимн Советского Союза.

«PLUMBUM» является второй частью большого проекта «IZOTOP.LAB», который посвящён переосмыслению и перевоплощению научных теорий учёных в искусство. Первая часть триптиха раскрывает теорию времени советского астрофизика Н. Козырева, а третья - «ЭФИР» - отображает тему будущего времени.

Авторы эксперимента - режиссёр Ярослав Францев и его команда. Мероприятие состоится по адресу ул. Пушкина, 64. Начало спектаклей в 18.30.