Челябинск примет международный фестиваль классической музыки «Кармен»

С 16 ноября по 23 декабря на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки пройдет международный фестиваль классической музыки «Кармен: музыкальные шедевры русской классики» с участием приглашенных звезд, программа которого объединяет лучшие образцы русской музыки и литературы.

16 и 17 ноября фестиваль откроет спектакль «По ту сторону греха» театра балета Бориса Эйфмана. Это новое пластическое прочтение легендарного романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» на музыку С. Рахманинова, Р. Вагнера, М. Мусоргского.

Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму. Это постановка о безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

5 декабря фестиваль продолжит вечер романса «Посвящение М. И. Глинке». В его программу вошли такие знаменитые романсы великого композитора, как «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья» на слова А. Пушкина, «Победитель», «Ночной смотр» на слова В. Жуковского, «Сомнение», «Болеро» на слова Н. Кукольника и многие другие.

В вечере романса примут участие солисты Челябинского театра оперы и балета, а также приглашенные исполнители:

Максим Аниськин (баритон) – ведущий приглашенный солист Большого театра России, лауреат всероссийского конкурса. Выступает в оперных театрах Франции, Мальты, Австрии, Германии, в Королевском театре Мадрида и Метрополитен-опера (Нью-Йорк).

Андрей Триллер (бас) – солист Новосибирского театра оперы и балета. Лауреат всероссийских и международного конкурсов, лауреат Национальной оперной премии «Онегин». Гастролировал в Южной Корее, Таиланде, Казахстане. Один из лучших российских исполнителей романсов.

Ксения Нестеренко (сопрано) – солистка Московского театра «Новая опера». Обладатель Гран-При телепроекта «Большая опера» (2016). Лауреат Манхэттенского международного конкурса.

Дирижер – Евгений Волынский.

18 декабря состоится мультимедийный Steinway-концерт, в программу которого вошли шедевры Михаила Глинки и Сергея Рахманинова – композиторов, внесших огромный вклад в развитие русского музыкального искусства.

Как сообщила пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, первое отделение составят увертюра к опере «Руслан и Людмила», симфонические увертюры «Арагонская хота» и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде», «Вальс-фантазия», «Камаринская» и другие известные сочинения М. Глинки.

Во втором отделении прозвучит концерт для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова. За роялем – солистка Московской государственной филармонии, заслуженная артистка России, лауреат премии президента РФ, член совета по культуре и искусству при президенте РФ Екатерина Мечетина.

Дирижер – Евгений Волынский.

В оформлении концерта будет использована мультимедийная проекция. Установленная на сцене конструкция из светодиодных экранов позволит зрителям увидеть все тонкости работы дирижера, солиста и оркестра.

23 декабря завершит программу фестиваля концертно-сценическая версия оперы «Руслан и Людмила». Это бессмертное произведение Михаила Глинки на сюжет одноименной поэмы Александра Пушкина входит в сокровищницу русской классики, но крайне редко идет на сценах российских театров.

В заглавной партии зрители увидят звезду оперной сцены Казахстана, ведущую солистку театра «Астана Опера», заслуженную артистку Республики Башкортостан Альфию Каримову. Она является обладателем Гран-при международного конкурса вокалистов Бибигуль Тулегеновой и премии The opera ball award в номинации «Лучший женский голос», а также номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

В образе Руслана на сцену выйдет солист Мариинского театра Вадим Кравец. Исполнитель становился лауреатом международного конкурса Елены Образцовой, VI международного конкурса молодых оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова и международного конкурса вокалистов имени П. Г. Лисициана.

В партии Фарлафа выступит также приглашенный солист из Мариинского театра – народный артист Республики Северная Осетия-Алания Михаил Колелишвили. В 2005 году он вошел в число финалистов международного конкурса певцов BBC Cardiff singers of the world. Михаил – лауреат международного конкурса вокалистов имени С. Монюшко и III Международного конкурса Елены Образцовой.

Дирижер – Александр Матушкин.