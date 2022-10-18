18.10.2022
В Новосинеглазово благоустроили сквер на берегу некогда заброшенного пруда
18.10.2022
Лучшим социально-ответственным работодателем Южного Урала признан Челябинский цинковый завод
18.10.2022
На Аргазинском водохранилище спасли рыбака
18.10.2022
Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда
18.10.2022
За сутки заболел ковидом 341 южноуралец, выздоровело 459, умерло пятеро
18.10.2022
Вернисаж Ольги Паршиной состоится сегодня в Камерном театре
Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда
Здесь появилась информационная стойка с QR-кодами и активной меткой одной из исторических реконструкций
23.09.2022
Андрей Ксензов: Новый пешеходный переход на Аллее Славы нужен челябинцам
16.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
29.12.2020
В Челябинске открыли бюст Николаю Патоличеву
26.08.2019
Новая жизнь Аллеи Славы
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022