Челябинская Аллея Славы стала местом погружения в славное прошлое Танкограда

Челябинцы и гости города, прогуливающиеся по Аллее Славы, теперь могут погружаться в славное прошлое Танкограда – например, наблюдать, как девятого мая 1943 года на перекрестке улиц Кирова и Коммуны торжественно провожали на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.

Увлекательное путешествие в сороковые годы прошлого века стало возможным благодаря появлению на знаковом общественном пространстве южноуральской столицы специальной информационной стойки с QR-кодами и активной меткой одной из исторических реконструкций.

Чтобы увидеть, как исторические объекты на Аллее Славы раскрываются по-новому, нужно навести на QR-коды экран смартфона и скачать приложение. На стойке у памятника добровольцам-танкистам размещен краткий рассказ о том, что именно придумали для челябинцев и гостей города авторы проекта «Южноуральский краекториум. Окно в историю» Урало-Сибирского Дома Знаний.

Само приложение скачивается за 30-35 секунд. С его помощью все желающие смогут посмотреть две исторические сцены-реконструкции. Первая воссоздает (как уже было сказано выше) исторические события девятого мая 1943 года, когда состоялись торжественные проводы на фронт бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса. На этом месте торжественным маршем прошли герои-танкисты; на митинге, где присутствовало очень много людей, им зачитали наказ от жителей Челябинска, желая победы в предстоящих сражениях.

Это яркое событие воссоздается в 3D-формате технологии дополненной реальности, то есть горожанам и гостям областного центра предлагают не просто посмотреть отрывок из кинохроники тех лет, а настоящую реконструкцию, в сопровождении виртуального гида и с особой исторической «озвучкой». Погрузившись в 3D-анимацию, зритель окажется участником митинга, буквально побывает в одной парадной «коробочке» с земляками, отправляющимися на войну. Для этого требуется только навести экран смартфона на специальную метку (образ добровольца-танкиста в графике), размещенную на информационной стойке «Краекториума».

По словам гендиректора Урало-Сибирского Дома знаний Игоря Белехова, вторую инсталляцию можно посмотреть, оказавшись со смартфоном на Аллее Славы непосредственно возле стелы «Челябинск – город трудовой доблести.

«Там работает геолокация. Подойдите к точке доступа, и 3D-инсталляция включится. Один миг, и зритель переносится в цех Челябинского Кировского завода и видит, как идет сборка танков КВ-1», - сказал Игорь Белехов.