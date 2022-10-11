Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске

Народный артист России Игорь Бутман поддержал инициативу Детской филармонии Челябинской области о проведении в регионе молодежного форума джазовой музыки.

Идею организовать данное событие в дни проведения в Челябинске традиционного ежегодного фестиваля музыкального юмора с Игорем Бутманом филармония озвучила, открывая репетицию детского Эстрадно-джазового оркестра с участием маэстро

Как сообщила пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, предположительно, форумная кампания продлится два-три дня. Участие в ней примут юные одаренные музыканты и коллективы, а также преподаватели музыкальных вузов региона и все желающие из числа поклонников джаза.

По словам Александры Третьяковой, целью форума станет создание на Южном Урале молодого музыкального сообщества, которое сможет популяризировать и развить джазовое искусство в регионе.

Игорю Бутману данная идея понравилась, он назвал ее отличной и выразил готовность поддержать.

«С удовольствием приму участие и сделаю все, чтобы молодежный джазовый форум прошел на самом высоком уровне. В стране действительно есть тенденция проведения подобных форумов - и джазовая смена на молодежном форуме «Таврида», и джазовый форум в Самарской области. Джазовая музыка - достаточно серьезное направление. Сам факт импровизации, умения создать нечто здесь и сейчас, иметь эти навыки и проявлять к этому интерес должен быть поддержан. Джаз актуален и интересен, он является одним из важнейших аспектов современной музыки. Поэтому поддерживаю идею, дерзайте!», - напутствовал инициаторов народный артист.

Во время репетиции музыканты Эстрадно-джазового оркестра под руководством Антона Бугаева исполнили несколько композиций, продемонстрировали Игорю Бутману владение искусством импровизации и получили советы от маэстро.

По итогам репетиции детский оркестр получил личное приглашение от народного артиста принять участие в его традиционном ежегодном фестивале музыкального юмора.