Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района

Тепло и горячая вода сегодня, первого декабря, вернулись ко всем жителям Металлургического района Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подключение к отоплению жилых домов, социальных учреждений и других объектов велось всю ночь и продолжилось утром четверга. Напомним, всю среду, 30 ноября, жители сотен многоквартирных и частных домов, а также десятки социальных объектов провели без тепла и горячей воды по причине аварии на теплотрассе.

По данным абонентского отдела МУП «ЧКТС» на начало одиннадцатого утра первого декабря, к настоящему моменту запуск произведен на всех потребителей.

«В настоящее время в общей системе достигнуты расчетные параметры по гидравлическому и температурному режиму. Идет перезапуск на отдельных домах», - сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на МУП «ЧКТС».

Общий контроль за ситуацией осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Жители Металлургического района могут обращаться за справочной информацией по круглосуточно работающему номеру: 263-21-21.