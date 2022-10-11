В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора

Оперативники уголовного розыска Челябинска задержали серийного автовора, который может быть причастен к семи криминальным эпизодам. Выйти на его след удалось в ходе оперативных работ по розыску автомобиля марки «Нива Шевроле», похищенного у жителя Челябинска. Стражи порядка обнаружили машину в одном из дворов и задержали подозреваемого, когда он попытался перегнать автомобиль в другое место.

«У задержанного оперативники обнаружили и изъяли устройства, предназначенные для хищения автомашин. Также по месту проживания копейчанина оперативниками проведен обыск, где были найдены автозапчасти, средства для взлома замков зажигания и отпирания дверей автомобилей», - рассказали в региональном полицейском главке, отметив, что ранее подозреваемый был судим за угоны в Самарской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».