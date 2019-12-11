Челябинская драма отмечает 80-летие известного актёра Николая Ларионова
Культура
Сегодня, 15:44
Автор: 
 Людмила Фёдорова

В Челябинском академическом театре драмы имени Наума Орлова сегодня, 11 декабря, большое событие. Творческий коллектив отмечает юбилей своего коллеги, старейшины, ведущего актёра театра. Заслуженному артисту России Николаю Ларионову  сегодня исполнилось 80 лет.

Вечером зрители увидят Николая Геннадьевича в спектакле «Продавец дождя» в роли шерифа Томаса. И  следующие три вечера юбиляр тоже  проведёт на своём любимом рабочем месте – на сцене, он  будет играть в спектаклях «Бешеные деньги», «Голодранцы-аристократы» и «Леди на день». Так что поклонникам таланта этого уникального актёра представится возможность ещё раз  убедиться в безграничных возможностях его дарования. А вообще в сегодняшнем  репертуаре родного театра, которому Николай Ларионов служит более полувека, он занят в девяти спектаклях и входит в десятку самых репертуарных актёров  труппы челябинской драмы.  Есть чему позавидовать более молодому поколению.

Или вот такой удивительный  факт. На днях в челябинском  кинотеатре «Знамя» презентовали короткометражный фильм «Безымянный» режиссера Павла Головина. В главной роли – заслуженный артист России Николай Ларионов. Этот знаковый проект создатели посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в следующем году его показ запланирован на больших экранах и  на фестивалях.

          А вот строки из биографии юбиляра. Николай Геннадьевич родился в Уфе. По окончанию театральной студии во Владивостоке при театре драмы успел за четыре года поработать в театрах Уфы, Владивостока, Йошкар-Олы, прежде чем пожизненно связал себя с челябинской сценой. В творческой копилке актера более ста ролей, сыгранных не только на сцене, но и на челябинском телевидении. А его выразительный, красивый голос сразу узнавали радиослушатели. Николай Ларионов ещё и поющий актёр. Его вокальный талант добавлял многим его персонажам естественность и искренность, что всегда  доставляло особое удовольствие зрителям.

Яркий, самобытный талант актёра, его преданное служение театру отмечено помимо звания «Заслуженный артист РФ» множеством наград. Николай Ларионов -  неоднократный лауреат областного фестиваля «Сцена». От всех властных структур города и области  он имеет почётные грамоты, благодарственные письма. Но для зрителей Николай Геннадьевич – народный. Потому что его герои – из жизни, они всем понятны, они неподдельно искренни и обаятельны, они настоящие,  как он сам.  Истинный талант всегда скромен - это о нём, о Николае Ларионове. Он никогда не суетится, и в жизни не играет в Актёра, нигде не пиарится, не кричит о своих творческих успехах и победах, не хлопочет о славе, наградах и званиях.  Достоинство - его суть и  свобода. Он – ученик великого Мстера, чьё имя носит театр, он питомец гнезда Орлова.  И  об этом, выходя на сцену, всегда помнит.

Автор: 
 Людмила Фёдорова
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