Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов

«Музыкальная академия Ларисы Долиной» и Челябинская государственная филармония объявили о начале приема заявок для обучения вокалистов. Отбор будет конкурсным, приглашают соискателей возраста от 16 до 35 лет.

Первый этап пройдет онлайн, для участия надо до 29 января 2023 года заполнить заявку на сайте академии и прикрепить ссылку на видео для заочного прослушивания. Второй этап пройдет очно.

Наставники академии: Этери Бериашвили, Алина Енгибарян, Юлия Шегай, Сергей Архипов, психолог Мария Осадчая, Сергей Долженков и народная артистка России Лариса Долина.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.