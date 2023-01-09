09.01.2023
Профгрупорги Группы ПАО «ММК» снова признаны одними из лучших в стране
09.01.2023
Для студентов и аспирантов инженерных специальностей правительство РФ учредило стипендию имени Королева
09.01.2023
Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов
09.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в двух парках
09.01.2023
Завтра состоится прощание с Александром Смирновым, одним из инициаторов премии «Светлое прошлое»
09.01.2023
Челябинцев просят не разбрасывать новогодние елки
Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов
26.12.2022
Олег Аккуратов представит новую программу челябинской публике
19.12.2022
«Уральский диксиленд» на Камчатке
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
30.11.2022
Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022