Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах

Артисты челябинского театра оперы и балета имени Глинки начали выступать на балконах, радуя творчеством соседей, находящихся на самоизоляции.

Так поступили, по примеру итальянцев, Екатерина Чебыкина, Андрей Сартаков и Дмитрий Никитин. Сначала звонкоголосое трио репетировало дома, после "вышли в люди" - установили на балконе музыкальную аппаратуру и подключили микрофон.

В течение получаса артисты исполняли песни советских композиторов и знаменитые произведения на итальянском языке. Эксперимент собрал немало зрителей - жители соседних квартир слушали любимые мелодии со своих балконов.

Сейчас Екатерина, Андрей и Дмитрий планируют новое выступление, в программу которого они планируют включить популярные арии из оперетт.

Фото из группы оперного театра в ВКонтакте