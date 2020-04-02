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Порадовали соседей

Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах

Культура
Сегодня, 18:43

Артисты челябинского театра оперы и балета имени Глинки начали выступать на балконах, радуя творчеством соседей, находящихся на самоизоляции.

Так поступили, по примеру итальянцев, Екатерина Чебыкина, Андрей Сартаков и Дмитрий Никитин. Сначала звонкоголосое трио репетировало дома, после "вышли в люди" - установили на балконе музыкальную аппаратуру и подключили микрофон.

В течение получаса артисты исполняли песни советских композиторов и знаменитые произведения на итальянском языке. Эксперимент собрал немало зрителей - жители соседних квартир слушали любимые мелодии со своих балконов.

Сейчас Екатерина, Андрей и Дмитрий планируют новое выступление, в программу которого они планируют включить популярные арии из оперетт.

Фото из группы оперного театра в ВКонтакте

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