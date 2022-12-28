28.12.2022
Обновленная челябинская «Бригантина» снова открыта для зрителя
28.12.2022
Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка
28.12.2022
ММК приглашает всех желающих к погружению в мир горно-обогатительного производства
28.12.2022
50 тысяч номеров газет теперь в распоряжении жителей Челябинской области
28.12.2022
Снова доступен: скачивать Windows можно без VPN
28.12.2022
График выплат пенсий за январь обнародовал ПФР по Челябинской области
Челябинские школьники проведут каникулы в бесплатном онлайн-кэмпе
03.11.2022
Юная вокалистка из Челябинска стала двукратным призером всероссийского творческого проекта МТС
24.01.2019
В Челябинске пройдут соревнования космических роботов
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска могут отправить под домашний арест
27.12.2022
Пришло УФСБ: депутат городской Думы Челябинска стал фигурантом уголовного дела
26.12.2022
На фоне СВО в Челябинской области вырос уровень активности деструктивных элементов
25.12.2022
Плечом к плечу. Журналист помог солдату найти правду
23.12.2022