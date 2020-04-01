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Челябинские театры покажут свои спектакли в Интернете

Культура
Сегодня, 17:38
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинские театры покажут свои спектакли в Интернете. В областном центре разработан "антикарантинный" репертуар, познакомиться с которым в условиях режима самоизоляции ценители искусства смогут дистанционно.

Новый художественный театр покажет два спектакля. Насладиться "Чмориком" от НХТ можно будет третьего апреля в 18 часов, "Грозой" - четвертого апреля в 14 часов (онлайн-трансляция).

Театр песочной живописи и теней "Скарабей" порадует поклонников своего творчества "Серой Шейкой". Показ состоится уже завтра, второго апреля, в 12 и 19 часов.

Челябинский "Манекен" приготовил четыре "антикарантинные" работы. Третьего апреля в 19 часов все желающие смогут насладиться "Тайным жаром", пятого апреля в 21 час - спектаклем "Женитьба". Шестого апреля в 18 часов "Манекен" подарит зрителям "Дона Жуана", 11 апреля в 18 часов - спектакль "Однажды в..." (онлайн-трансляция).

Автор: 
Евгения Александрова
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