Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом

Историки Челябинского государственного университета создали уникальный просветительский проект, посвященный изучающим прошлое наукам: археологии, этнографии, экономической истории, палеографии, геральдике, бонистике, нумизматике и генеалогии.

Ученые ЧелГУ подготовили коллекцию изданий «Познай мир истории», которые выходят в популярном для российской аудитории формате партворка и станут в конечном итоге тематической мини-энциклопедией.

Как отмечает один из авторов идеи - главный редактор журнала, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Павел Назыров, проект не имеет аналогов среди российских и зарубежных серийных изданий.

По его словам, каждый номер журнала посвящен различным историческим дисциплинам, отдельным сюжетам, например, Венскому конгрессу, знаковым личностям, историческим традициям Востока и Запада.

В работе над проектом участвовали известные ученые, специалисты по древней и современной истории, эксперты в области специальных дисциплин.

Каждый номер журнала иллюстрирован уникальными визуальными материалами, большим количеством фотографий и схем, полученных «из первых рук» и отражающих современное состояние исторической науки.

В Челябинске и Челябинской области проект официально стартовал 26-го марта. В условиях карантина по коронавирусу заказ на получение вышедших номеров можно оформить через интернет-магазин: pressa74.ru.

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