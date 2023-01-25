25.01.2023
В технопарке ЮУрГГПУ побывали на экскурсии старшеклассники Челябинска
25.01.2023
Подарки бойцам СВО на 23 февраля уже готовят серебряные волонтеры Озерска
25.01.2023
«Трезвый водитель» в Челябинской области
25.01.2023
Полицейские Копейска спасли мужчину замерзавшего в снегу
25.01.2023
Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска изъяли у местного жителя мефедрон
25.01.2023
Шесть проектов из Челябинска вошли в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Урал
Челябинский духовой оркестр исполнит хиты Тины Тёрнер, «Агаты Кристи», Nautilus и Виктора Цоя
09.01.2023
Челябинская филармония и Академия Ларисы Долиной объявили прием вокалистов
26.12.2022
Олег Аккуратов представит новую программу челябинской публике
19.12.2022
«Уральский диксиленд» на Камчатке
16.12.2022
«Торжество классики» ждет Челябинск: солисты Большого выступят в Челябинской филармонии
Комбат Гагарин: Слова обо мне как о «кровавом ангеле» не соответствуют действительности
24.01.2023
В Челябинской области начали закрывать классы на карантин по ОРВИ и гриппу
24.01.2023
Жители Юрюзани жалуются на холод и сырость в квартирах
23.01.2023
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023