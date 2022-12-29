Челябинский институт культуры и Луганская академия культуры и искусств заключили договор о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве Челябинского государственного института культуры с Луганской государственной академией культуры и искусств имени М. Л. Матусовского был подписан 28 декабря. Делегации двух вузов договорились проводить фестивали, конференции, семинары, обмениваться научными и периодическими изданиями, проводить совместные мастер-классы и выставки. В планах - обмен студентами, преподавателями и научными сотрудниками в рамках выполнения общих проектов.

Начало положено первой посылкой в Луганск с методразработками. Их более 200 , в том числе уникальный учебник-блокнот М. Р. Ракипова «Режиссура в картинках. Мысли о режиссуре», сборник сценариев вузовских мероприятий «Праздничных календарь», сборник сценариев, посвященных Дню Победы «Завещано нам память хранить» А. А. Мордасова, сборник театрализованных игровых программ «Играриум».