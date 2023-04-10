Челябинский коллектив «Одри» стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

В минувшие выходные в Челябинске состоялся Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства - Dance Energy. Танцевальная студия «Одри» стала одним из лауреатов конкурса.

Традиционный конкурс проходит в Челябинске уже не первый раз. Для участия в конкурсе–фестивале приглашаются профессиональные, начинающие коллективы, а также сольные исполнители. В конкурсной программе участвуют различные направления хореографии, оценивает номера профессиональное жюри.

Челябинский коллектив «Одри» стал дважды лауреатом первой степени.

Студия танца "Одри" является частым гостем городских мероприятий и многократным Лауреатом, и призёром Международных конкурсов и фестивалей. В этом году коллективу исполнилось 6 лет.

«Я довольна результатами конкурса, хотя знаю, что взгляды жюри могут кардинально отличаться. Меня радует рост учениц, их старание на лицо, он развиваются, совершентсвуются», - отметила руководитель студии Александра Созонова.

Победителей наградили дипломами и ценными подарками.

Первую половину года коллектив обычно готовится к конкурсам и выступает только на концертах, а второе полугодие насыщено конкурсами. В планах танцевальной студии продолжать участие в турнирах и вывести среднюю и младшую группу с новыми номерами.

СПРАВКА

Студия организована на базе имидж клуба «Светлана». В программе обучения классический танец, современная хореография и элементы гимнастики. Обучение детей начинается с шести лет. Руководитель студии Александра Созонова работает по собственной методике обучения. Участницы коллектива не только развивают природные данные, учатся владеть своим телом и чувствовать ритм, но и комфортно чувствовать себя на сцене, мыслить креативно и не бояться предлагать новые идеи.