Челябинский «Манекен» объявил о скорой встрече со зрителями под открытым небом

В Челябинске вчера, девятого августа, прошел сбор труппы театра «Манекен» - традиционная встреча руководства, артистов и специалистов театра после летнего отпуска, на которой ее участники обсудили планы на 59-й театральный сезон.

Как отмечают в управлении культуры города, совсем скоро стартуют продажи билетов на спектакли сентябрьского и октябрьского репертуара: челябинцев ждут 35 спектаклей на любой вкус.

В предстоящие выходные, 14-го и 15-го августа, в 14 часов молодые артисты театра «Манекен» встретятся со зрителями на фестивале песочных скульптур.

«Вы сможете поиграть с полюбившимися Светлячками и увидеть «золотых людей». Место встречи: Сад камней», - интригует горожан «Манекен».

Второго сентября в рамках проекта «Театрально-концертный зал» в Пласте покажут «Сказку о царе Салтане», а седьмого сентября жители Карталов смогут насладиться «Сказочной суматохой от ватаги скоморохов».

В сентябре возобновится и показ одного из любимых спектаклей зрителей «Манекен», которого все долго ждали (какого – театр озвучит позже).

Кроме того, начинаются репетиции нескольких премьер нового сезона.

«Не будем раскрывать всех карт, но совсем скоро вы все узнаете», - продолжает интриговать своих поклонников коллектив «Манекена».