Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь

Челябинский Молодежный театр приглашает жителей и гостей города на спектакли в сентябре. Среди постановок много премьер.

Трагикомедию «Черный апельсин» зрители увидят уже завтра, 3 сентября. Эта пьеса – про подростков и взрослых, про дружбу и одиночество, про первое знакомство с миром и старость, про беззаботность и беззащитность.

В выходные, 4 и 5 сентября, состоится показ спектаклей «Лесные сказки» и «Душа подушки» для юных зрителей. На «Лесные сказки» маленьких южноуральцев приглашают четыре сестрицы: Весна, Лето, Осень и Зима. За рукоделием они расскажут русские народные сказки о хитрой лисице, трусливом зайце, неуклюжем медведе и других персонажах, которые непременно оживут в воображении ребят. Герои сказок помогут разобраться, как с помощью смекалки, ума и доброго сердца можно решить любые задачи и победить сильных врагов. А пока продолжаются истории, в сказочном лесу сменяются времена года. «Душа подушки» – это сказка о каждом из нас. О том, как мы любим и боимся, как верим в мечту и ждём чуда. Главный герой спектакля – такой же, как все, и всё же… другой. С чистой душой и добрым сердцем. С гречкой вместо пуха. Он придёт к каждому, кто не боится быть собой и готов что-то поменять.

Премьера спектакля «Ван Гог. Автопортрет» состоится 14 сентября. Это драма по текстам Винсента Ван Гога и Антонена Арто. Две судьбы, две печали, два человека, отринутых обществом. Они не были знакомы в реальной жизни, но линии их судеб так схожи, что хочется «познакомить» их в пространстве театра – мизантропа Арто и человеколюбца, гуманиста Ван Гога. Хочется дать им возможность высказаться в полной мере и вступить в диалог друг с другом.

Премьерные показы постановки «Я танцую как дебил» пройдут 15 и 25 сентября. «На мой взгляд, это история о том, что как такового возраста не существует, – делится режиссёр Иван Миневцев. – В душе человек всегда молод и наедине с собой он такой, какой он есть».

Комедию по рассказам Николая Коляды «В Москву – разгонять тоску» покажут 16 сентября. Челябинский Молодёжный театр сделал спектакль по трём рассказам. Связующей нитью между ними проходит эссе Николая Коляды о том, как надо и не надо писать пьесы. «В Москву – разгонять тоску», «Царица Тамара», «Зоя» – истории о женщинах, смешные и трагичные, попадающие в самое сердце. О любви и разочарованиях, мечтах и реальности. Через призму театра они раскрываются по-новому. Пространство сцены станет дорогой жизни или чистым листом, на котором простые истории будут написаны заново с помощью современных театральных средств. Это спектакль для тех, кто ищет нового в театре, кто готов сначала смеяться, а потом плакать – в лучших традициях Коляды.

Познакомиться с трагедией «Идиот!» по мотивам пьесы Антона Чехова «Иванов» южноуральцы смогут 17 сентября. Что будет, если соединить первую пьесу Чехова, философию другого великого классика и театр? Получится спектакль Молодёжного театра «Идиот». Спектакль, в котором гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» трансформируется в другой – «Жить или не жить?» Размышляя над чеховской пьесой «Иванов», режиссёр Иван Миневцев обнаружил: тут не обойтись без Достоевского – возможно, главного эксперта по русской душе, мятущейся и страстной. Литературный сюжет постановщики помещают в нетипичные условия – то ли в наше время, то ли в безвременье. Замысел продиктовал оригинальное визуальное решение спектакля. Над сценографией работали ученики Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича, выдающихся мастеров современного театра. Музыку к спектаклю написал один из лучших джазовых музыкантов Санкт-Петербурга.

В субботу, 18 сентября, на сцене театра покажут три спектакля: «Кентервильское привидение», «Колыбельная Марселя Марсо» (премьера) и «Бунин. Рассказы». Премьерная постановка – это рождественская история, поведанная Марселем Марсо своей дорогой доченьке на ночь, о приключениях мальчика Манжеля и о мире злобных непобедимых троллей, захвативших всё королевство. Манжелю придётся хитроумным способом одолеть троллей, превращающих людей в себе подобных, и освободить из плена своих родителей. Историю расскажет народная артистка РФ Ольга Васильевна Телякова, которая удивительным образом превращает слова монолога в новый миф, умело воздействует интонациями на зрителя и выходит на визуальный контакт с каждым, и это эмоциональным якорем отбрасывает в далёкие воспоминания детства. В воскресенье, 19 сентября, южноуральцам покажут поэтическую симфонию «Онегин».

21 сентября состоится показ спектакля «Завтра была война», а 23 – «Дикая собака динго» о Тане Сабанеевой, которая кажется своим одноклассникам странной: и мечты, и поступки у неё не такие, как у всех остальных. В город, где живёт Таня с мамой, приезжает её отец со своей новой женой и приёмным сыном Колей. И случается так, что первой Таниной любовью – нежной, трепетной и несчастной – становится именно Коля.

В последние выходные месяца, 25 и 26 сентября, пройдут спектакли для юных южноуральцев. «Динь-дон, я ваша мама» – новый вариант старой-старой сказки «Волк и семеро козлят» – и «Бременские музыканты».

В конце месяца, 29 и 30 сентяря, покажут «Грозу». Действие спектакля происходит на могучей русской реке. Неважно, на какой. Жизнь на ее берегах неспешна, как течение. Она почти не изменилась со времен Островского. Калиновских заборов, за которыми творятся страшные дела, вы здесь не найдете. Люди как люди. Пространство распахнуто и дышит прохладой, вода окружает его со всех сторон. И время спектакля не подверстано под какие-то знаковые для нас эпохи. Именно эта принципиальная его черта придает спектаклю легкое, свободное дыхание. Все архетипы русской жизни представлены в нем. Пьеса Островского звучит так, как будто была написана недавно. Режиссер Даниил Безносов, верный ученик Сергея Женовача, не борется с текстом, не ломает его, но вскрывает в нем неожиданные, лирические краски. Это акварель, прозрачная, нежная, чуть размытая. А трагедия все равно происходит — потому что омуты рядом.