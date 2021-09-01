Челябинский Молодёжный театр станет участником международного фестиваля «Толстой»

Челябинский Молодёжный театр удалённо примет участие в V Международном театральном фестивале «Толстой», который проходит в усадьбе Ясная Поляна Тульской области.

Театральный критик Павел Руднев предложил Молодёжному принять участие в своеобразном флешмобе: разные коллективы страны из Хабаровска, Челябинска, Уфы, Москвы и самого музея в один временной отрезок прочитают пьесу современных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой «Толстой о людях. Люди о Толстом».

Читка пьесы для челябинских зрителей (режиссёр Дмитрий Писарев) пройдёт 4 сентября, в 18:30. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.

Пьеса посвящена не столько Льву Толстому, сколько музею «Ясная Поляна» и работающим в нём людям. Для написания истории авторы прожили в музее-усадьбе 10 дней и провели целый ряд интервью с её сотрудниками.

«Это такая моноложно устроенная история. Там есть экскурсоводы, посетители, таксист, тракторист, хранительницы музея, сада, кучерской, кафешки в Ясной Поляне, их разговоры, фразы. Показаны люди, которые туда приезжают, какие-то забавные моменты: например, мама привезла сына, а он у Сири интересуется, куда попал. И всё это так живо, интересно, легко. И, конечно, присутствует Толстой, который комментирует окружающую реальность, и получается такое отражение современного мира в Толстом и Толстого в современном мире», – рассказывает Дмитрий Писарев.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации.